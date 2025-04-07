Що таке кав'ярні третьої хвилі та чи є вони в Україні? Пояснює бариста

Перша та друга хвиля: як усе починалось

Першу хвилю кавової культури пов’язують із масовим поширенням обсмаженої кави. Піонером цього став один з американських брендів, який у 1980-х роках приніс традицію вживання кави з Італії до США. Кава стала доступним щоденним напоєм, але йшлося передусім про темне обсмаження, що затирає всі відтінки смаку і робить напій гірким.

"Тобто по суті перша хвиля - це просто поява обсмаження кави. Це було темне обсмаження, яке вбиває різницю між різною кавою і створює більш гіркі, такі дивні якісь смаки", - розповідає Руслан Карелашвілі в інтерв'ю РБК-Україна.

Друга хвиля принесла із собою технології. Бариста почали використовувати професійне обладнання, експериментувати з методами заварювання та шукати нові смаки, хоча обсмаження все ще залишалося доволі темним. Кавові машини, ручні методи приготування, інтерес до якості зерна - усе це стало першим кроком до глибшого розуміння кави як мистецтва.

Що таке "третя хвиля кав'ярень"?

Третя хвиля розпочалась на початку 2000-х. Вона принесла з собою легше обсмаження, що дозволяє розкрити природні смаки кавових зерен. Тепер каву готують так, щоб максимально відчути, яку країну вона "представляє": Індонезія має одні нотки, Колумбія - інші, Панама - треті. Це вже не просто напій, а подорож смаків.

"Десь у 2003 році з'являються перші кав'ярні, які працюють виключно зі свіжообсмаженою кавою, міняється профіль обсмаження на світліший, який дає змогу відчути смаковий потенціал кави. Тобто це те, що заклала природа в кавові зерна", - каже Карелашвілі.

Бариста третьої хвилі звертають увагу навіть на температуру води, якість води, ступінь помелу та спосіб заварювання. Каву змелюють безпосередньо перед приготуванням, виключно на одну порцію. Її смак ретельно вивчають, обговорюють і навіть оцінюють як витвір гастрономічного мистецтва.

А як це стосується пересічного відвідувача?

Навіть якщо ви не фанат кавової культури, відвідини кав'ярні третьої хвилі можуть змінити ставлення до напою, який п’єте щодня. Ви можете вперше відчути у каві нотки шоколаду, ягід чи цитрусу - без додавання сиропів. Такі кав’ярні не лише готують каву, а й розповідають історію кожної чашки.

"Якщо людина просто хоче випити каву і вона взагалі не цікавиться якимись трендами, тенденціями, а для неї кава - це як продукт отримання дози кофеїну, тоді, звісно, що не важливо. Ти просто бачиш вивіску "кав'ярня", заходиш і кажеш: "Мені кави". Якщо ти хоч якось цікавишся цим продуктом, тоді вже людина трошки глибше в це занурюється. Тому хвилі дійсно є", - так пояснив різницю Руслан Карелашвілі.