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Що таке харчові або деактивовані дріжджі, які зараз стали модним трендом. Чому з ними худнуть

Середа 24 січня 2024 08:42
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Що таке харчові або деактивовані дріжджі, які зараз стали модним трендом. Чому з ними худнуть Фото: Неактивовані дріжджі (uk.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Дарія Дорошкевич

Харчові або деактивовані дріжджі зараз захопили рецепти відомих блогерів, які додають їх у багато справ. Англійською мовою вони мають назву Nutritional Yeast.

Що це таке, та для чого вони, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінарку Дарину Дорошкевич в Instagram.

Що таке харчові дріжджі

Це пластівці, які виробляються з дріжджів, а на останньому етапі деактивуються. Для випічки вони не використовуються.

Харчові дріжджі - це веганський продукт, який містить високу концентрацію білка.

В двох чайних ложках цього продукту - 8 грамів білку, вітамін B12, калій тощо.

Вам треба купувати харчові дріжджі, якщо ви:

  • вегетаріанець або веган
  • плануєте постувати
  • хочете схуднути (дріжджі можна використовувати щоб зменшити споживання сиру і, відповідно, калорійність)
  • хочете набрати вагу і одночасно займаєтесь з тренером в залі
  • любите експериментувати з харчовими продуктами.

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