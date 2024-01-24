Що таке харчові або деактивовані дріжджі, які зараз стали модним трендом. Чому з ними худнуть
Фото: Неактивовані дріжджі (uk.wikipedia.org)
Харчові або деактивовані дріжджі зараз захопили рецепти відомих блогерів, які додають їх у багато справ. Англійською мовою вони мають назву Nutritional Yeast.
Що це таке, та для чого вони, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінарку Дарину Дорошкевич в Instagram.
Що таке харчові дріжджі
Це пластівці, які виробляються з дріжджів, а на останньому етапі деактивуються. Для випічки вони не використовуються.
Харчові дріжджі - це веганський продукт, який містить високу концентрацію білка.
В двох чайних ложках цього продукту - 8 грамів білку, вітамін B12, калій тощо.
Вам треба купувати харчові дріжджі, якщо ви:
- вегетаріанець або веган
- плануєте постувати
- хочете схуднути (дріжджі можна використовувати щоб зменшити споживання сиру і, відповідно, калорійність)
- хочете набрати вагу і одночасно займаєтесь з тренером в залі
- любите експериментувати з харчовими продуктами.
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