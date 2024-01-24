Що таке харчові або деактивовані дріжджі, які зараз стали модним трендом. Чому з ними худнуть

Харчові або деактивовані дріжджі зараз захопили рецепти відомих блогерів, які додають їх у багато справ. Англійською мовою вони мають назву Nutritional Yeast.

Що це таке, та для чого вони, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінарку Дарину Дорошкевич в Instagram.

Що таке харчові дріжджі

Це пластівці, які виробляються з дріжджів, а на останньому етапі деактивуються. Для випічки вони не використовуються.

Харчові дріжджі - це веганський продукт, який містить високу концентрацію білка.

В двох чайних ложках цього продукту - 8 грамів білку, вітамін B12, калій тощо.

Вам треба купувати харчові дріжджі, якщо ви: