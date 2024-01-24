Что такое пищевые или деактивированные дрожжи, которые сейчас стали модным трендом. Почему с ними худеют

Пищевые или деактивированные дрожжи сейчас захватили рецепты известных блоггеров, которые добавляют их во многие дела. На английском языке они называются Nutritional Yeast.

Что это такое, и зачем они, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарку Дарью Дорошкевич в Instagram.

Что такое пищевые дрожжи

Это хлопья, которые производятся из дрожжей, а на последнем этапе деактивируются. Для выпечки они не употребляются.

Пищевые дрожжи - это веганский продукт, содержащий высокую концентрацию белка.

В двух чайных ложках этого продукта - 8 граммов белка, витамин B12, калий и т.д.

Вам нужно покупать пищевые дрожжи, если вы: