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Что такое пищевые или деактивированные дрожжи, которые сейчас стали модным трендом. Почему с ними худеют

Среда 24 января 2024 08:42
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Что такое пищевые или деактивированные дрожжи, которые сейчас стали модным трендом. Почему с ними худеют Фото: Неактивированные дрожжи (ru.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Дарья Дорошкевич

Пищевые или деактивированные дрожжи сейчас захватили рецепты известных блоггеров, которые добавляют их во многие дела. На английском языке они называются Nutritional Yeast.

Что это такое, и зачем они, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарку Дарью Дорошкевич в Instagram.

Что такое пищевые дрожжи

Это хлопья, которые производятся из дрожжей, а на последнем этапе деактивируются. Для выпечки они не употребляются.

Пищевые дрожжи - это веганский продукт, содержащий высокую концентрацию белка.

В двух чайных ложках этого продукта - 8 граммов белка, витамин B12, калий и т.д.

Вам нужно покупать пищевые дрожжи, если вы:

  • вегетарианец или веган
  • планируете поститься
  • хотите похудеть (дрожжи можно использовать чтобы уменьшить потребление сыра и, соответственно, калорийность)
  • хотите набрать вес и одновременно занимаетесь с тренером в зале
  • любите экспериментировать с пищевыми продуктами.

Читайте также, как хранить фасоль дома, чтобы в ней не завелись жучки.

Раньше мы писали, как выбрать в магазине качественную сельдь, чтобы не отравиться.

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Здоровое питание дрожжи
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