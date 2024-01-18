Як вибрати в магазині якісний оселедець, щоб не отруїтися

Оселедець - це дуже смачна та корисна риба, в якій дуже багато жирних кислот Омега 3. Але через несвіжу рибу можна отруїтися та зіпсувати собі весь день.

У матеріалі були використані дані з сайтів Корисні поради, програми "Все буде добре".

Як вибрати свіжий оселедець в магазині

Експерти радять купувати рибу з головою і в першу чергу звертати увагу на очі, зябра і луску. Бажано рибу помацати, натиснувши на бік тушки пальцем. Якщо ямка розпрямиться протягом декількох секунд - риба свіжа.

При покупці оселедця зверніть увагу на такі фактори:

У свіжої риби зябра будуть темно-червоного кольору, а їх консистенція пружною.

Запах свіжої риби не повинен бути гнильним.

Очі свіжовиловленого оселедця будуть червоними і чистими (не каламутними).

Тушка риби повинна бути пружною, без нальоту і тріщин.

Термін зберігання солоного оселедця не повинен перевищувати 1 місяць.

Якщо купуєте оселедець у вакуумі

дивіться на етикетку - у складі мають бути тільки риба, сіль і спеції, жодних консервантів;

зверніть увагу на термін придатності;

упаковка має бути цілою - від купівлі риби в пошкодженій або здутій упаковці краще відмовитися.

Дуже важливо знати, що ні в якому разі не можна брати оселедець із жовтими плямами або білим нальотом на лусці, якщо є неприємний кислий запах, луска липка або дуже слизька. Це означає, що риба не свіжа і призведе до отруєння!