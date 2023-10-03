Що таке Гарвардська тарілка харчування та які продукти до неї входять

Овочі та фрукти

Овочі та фрукти повинні займати половину (1/2) вашої тарілки. Прагніть до кольору та різноманітності та пам'ятайте, що картопля не вважається овочем на такій тарілці через її вплив на рівень цукру в крові.

Цільнозернові

Чверть (1/4) тарілки мають займати цільнозернові продукти. Це цілісні та непошкоджені зерна - цільна пшениця, ячмінь, кіноа, овес, коричневий рис або продукти, які з них приготовані.

Наприклад, макарони з цільнозернової пшениці мають більш м'який вплив на рівень цукру в крові та інсулін, ніж білий хліб, білий рис та інші продукти з очищеного зерна.

Білок

Ще чверть тарілки (1/4) - це білкові продукти. Вони корисні та є універсальним джерелом білка для організму. Наприклад, риба, птах, квасоля та горіхи. Їх можна додавати до салатів і поєднувати з овочами на тарілці. Обмежте лише вживання червоного м'яса та уникайте продуктів з обробленого м'яса, таких як бекон або ковбаса.

Рослинні олії

На тарілці також повинні бути рослинні олії, але в міру. Вибирайте більш корисні альтернативи - оливкова, рапсова, соєва, кукурудзяна, соняшникова, арахісова. А ось від частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири, варто відмовитись.

Напої

Фахівці рекомендують відмовитися від солодких напоїв, в міру пити молоко та молочні продукти - 1-2 порції на день, соки - 1 невелику склянку на день. При цьому вода, кава та чай - вітаються.

Гарвардська тарілка здорового харчування (скриншот)

Що ще потрібно знати

Тип вуглеводів у раціоні важливіший, ніж їх кількість, оскільки деякі джерела вуглеводів, такі як овочі (крім картоплі), фрукти, цільнозернові продукти та бобові - корисніші за інші.

У "Тарілці здорового харчування" рекомендується уникати солодких напоїв - вони є основними джерелами калорій і при цьому зазвичай мають невелику поживну цінність.

Тарілка для здорового харчування візуалізується як одна тарілка, проте її можна використовувати як посібник для приготування здорового та збалансованого харчування – незалежно від того, який тип посуду використовується!

Наприклад, хоча ви не будете їсти суп на тарілці, ви можете враховувати відносні розміри кожної частини, вибираючи, що додати в каструлю перед подачею в миску: зробіть приблизно половину інгредієнтів різноманітними яскравими овочами (морква селера, шпинат, помідори, обсмажені в оливковій олії), а інша половина - суміш цільнозернових продуктів та корисного білка (наприклад, квасолі).

Можна їсти курсами або кількома стравами меншого розміру: тарілка смаженої риби з коричневим рисом, зелений салат з овочевою начинкою та трохи фруктів.