UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що таке Гарвардська тарілка харчування та які продукти до неї входять

Що входить до Гарвардської тарілки харчування (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Багато медиків і дієтологів часто використовують термін "Гарвардська тарілка харчування". Зазвичай її рекомендують як приклад правильного раціону для людини. За допомогою цієї тарілки можна спланувати свій раціон харчування не лише на день, а й на тиждень та навіть місяць. Її розробили експерти з харчування з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я.

Що таке "Гарвардська тарілка харчування", повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Гарвардську школу.

Овочі та фрукти

Овочі та фрукти повинні займати половину (1/2) вашої тарілки. Прагніть до кольору та різноманітності та пам'ятайте, що картопля не вважається овочем на такій тарілці через її вплив на рівень цукру в крові.

Цільнозернові

Чверть (1/4) тарілки мають займати цільнозернові продукти. Це цілісні та непошкоджені зерна - цільна пшениця, ячмінь, кіноа, овес, коричневий рис або продукти, які з них приготовані.

Наприклад, макарони з цільнозернової пшениці мають більш м'який вплив на рівень цукру в крові та інсулін, ніж білий хліб, білий рис та інші продукти з очищеного зерна.

Білок

Ще чверть тарілки (1/4) - це білкові продукти. Вони корисні та є універсальним джерелом білка для організму. Наприклад, риба, птах, квасоля та горіхи. Їх можна додавати до салатів і поєднувати з овочами на тарілці. Обмежте лише вживання червоного м'яса та уникайте продуктів з обробленого м'яса, таких як бекон або ковбаса.

Рослинні олії

На тарілці також повинні бути рослинні олії, але в міру. Вибирайте більш корисні альтернативи - оливкова, рапсова, соєва, кукурудзяна, соняшникова, арахісова. А ось від частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири, варто відмовитись.

Напої

Фахівці рекомендують відмовитися від солодких напоїв, в міру пити молоко та молочні продукти - 1-2 порції на день, соки - 1 невелику склянку на день. При цьому вода, кава та чай - вітаються.

Гарвардська тарілка здорового харчування (скриншот)

Що ще потрібно знати

Тип вуглеводів у раціоні важливіший, ніж їх кількість, оскільки деякі джерела вуглеводів, такі як овочі (крім картоплі), фрукти, цільнозернові продукти та бобові - корисніші за інші.

У "Тарілці здорового харчування" рекомендується уникати солодких напоїв - вони є основними джерелами калорій і при цьому зазвичай мають невелику поживну цінність.

Тарілка для здорового харчування візуалізується як одна тарілка, проте її можна використовувати як посібник для приготування здорового та збалансованого харчування – незалежно від того, який тип посуду використовується!

Наприклад, хоча ви не будете їсти суп на тарілці, ви можете враховувати відносні розміри кожної частини, вибираючи, що додати в каструлю перед подачею в миску: зробіть приблизно половину інгредієнтів різноманітними яскравими овочами (морква селера, шпинат, помідори, обсмажені в оливковій олії), а інша половина - суміш цільнозернових продуктів та корисного білка (наприклад, квасолі).

Можна їсти курсами або кількома стравами меншого розміру: тарілка смаженої риби з коричневим рисом, зелений салат з овочевою начинкою та трохи фруктів.

 

До речі, раніше ми писали, що не варто їсти на ніч, якщо ви хочете виспатися.

А ще розповідали про те, чи можна дитину з дитинства не привчати до солодощів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГарварддиетаЗдорове харчуванняЗдорова їжа