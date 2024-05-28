Що таке фізичні кордони та як вони проявляються

Всередині наших фізичних кордонів ми можемо турбуватися про свої базові потреби (їжа, вода, сон), а також відчувати безпеку. Через це ситуації, в яких фізичні кордони порушено, сприймаються особливо гостро - тіло та психіка одразу сприймають це як небезпеку, і можуть переходити в режим автоматичного реагування (згадайте, як іноді ви інстинктивно сахаєтесь від того, хто підійшов занадто близько).

Відчуття фізичних кордонів тіла починає формуватися дуже рано, ще до того, як виникають психологічні кордони.

Найперша і найголовніша фізична межа нашого тіла це шкіра, і саме завдяки торканням одразу після народження дитина починає усвідомлювати, що її тіло має якусь фізичну форму, окрему від інших обʼєктів у просторі. Цей досвід зберігається, і вже у дорослому віці ми сприймаємо своє фізичне тіло всередині шкіри.

Коли ж кордони були порушені чи нам хочеться їх укріпити можна проминати чи погладжувати шкіру, аби посилити відчуття фізичних кордонів.

Також до фізичних кордонів відноситься наш особистий простір - певна відстань від тіла, яку ми сприймаємо як інтимну і в яку допускаємо тільки тих, хто нам близький та приємний.

Що таке фізичні кордони і як вони проявляються в тілі (фото: Freepik)

Порушення цього простору, наприклад, у транспорті, сприймається так само як і безпосередній доторк. Для більшості людей зоною особистого простору є дистанція витягнутої руки.

Цим можна користуватися: виставивши руку вперед чи вбік можна визначити, на якій відстані було б комфортно знаходитися від інших або ж, коли потрібно відновити відчуття кордонів, можна промалювати навколо себе руками свій особистий простір.

Ми самі часто ігноруємо власні фізичні кордони: носимо незручний одяг, який тисне на шкіру, ігноруємо фізичні потреби, коли забуваємо поїсти, терпимо замість сходити в туалет, перепрацьовуємо без відпочинку і розслаблення.

Спробуйте кілька днів приділяти увагу тому, чи комфортно вашому тілу, і швидко реагувати на прояви дискомфорту як тільки вони виникли.Таким чином ви розвиватимете чутливість до своїх фізичних кордонів, а разом з тим краще відчуватимете і психологічні.

Фізичні кордони, на відміну від психологічних, менше піддаються вмовлянням з боку інших людей.

В цьому сенсі тіло завжди чесне, і сприймає як насильство будь-які втручання у фізичні кордони з боку інших людей, навіть якщо це приправлено добрими намірами чи традиціями.

І не тільки у дорослих - у дітей також важливо запитувати згоду на те, щоб їх обійняти чи поцілувати, а якщо ми робимо щось без згоди, пояснювати, чому робимо саме так.

Існують ситуації, в яких допускається порушення фізичних кордонів: в першу чергу, це стосується моментів безпосередньої загрози життю, коли людина не може дати свідому згоду на втручання у своє тіло.

І навіть тоді тіло може реагувати на медичні маніпуляції як на насильство, з наслідками у вигляді мʼязових зажимів, загального напруження, постійного відчуття небезпеки.

Саме тому так важливо отримувати згоду на процедури, а після цього повертати тілу відчуття цілісності та безпеки.