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Якими є 9 ознак здорових стосунків: перевірте свої

Четвер 23 травня 2024 20:02
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Якими є 9 ознак здорових стосунків: перевірте свої Ознаки здорових стосунків (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Стосунки бувають різними та дуже непередбачуваними, але для того, щоб вони були гідними та здоровими, над ними необхідно працювати і знати ознаки насправді гарних стосунків.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис порталу "Психологія життя".

Безпечність

Вам комфортно та спокійно разом. Можна без страху відкриватися, довірять, ділитися. Немає маніпуляцій, психологічного чи фізичного насилля.

Інтерес

Ви дійсно цікаві один одному: вам є про що поговорити (але і мовчати не страшно), ви ділитеся один з одним, уважно слухайте, даєте зворотний зв'язок, запамʼятовуєте, що важливо для кожного.

Повага

Ви поважаєте один одного як окремих дорослих людей зі своїм життєвим досвідом і особистим простором. Ви проясняєте свої кордони, але можете їх "розширити" (не нашкодивши собі), для того, щоб бути разом. В якісь моменти проявляєте гнучкість, в інші залишатись при своїх.

Діалог

Ви відкрито і чесно говорите про те, що для вас важливо, чого вам хочеться, а чого ні. Ви готові до діалогу, в якому висловлюється дві сторони, спочатку слухайте, а потім реагуєте.

Якими є 9 ознак здорових стосунків: перевірте свої

Ознаки здорових стосунків (фото: Freepik)

Взаємна пристрасть

Ви пізнаєте один одного, ділитеся інтимними бажаннями й готові підтримати вподобання, не чекаючи, що воно "буде якось само по собі".

Підтримка

Ви підтримуєте один одного в починаннях, в радісні й важкі моменти життя. Якщо потрібна допомога, ви говорите в слух, а не чекаєте, що друга половинка прочитає ваші думки. Ви разом даєте ту підтримку, яка комфортна та прийнятна для партнера.

Спільний вектор

Ви знаєте, які у вас відносини, як вони називаються, сходяться ваші розуміння про них - вільні вони, серйозні чи якісь ще. Виходячи з цього ви будуєте спільні плани, розумієте куди та до чого йдете.

Конфлікт без фатальних наслідків

Ви сваритися, але залишайтеся разом: даєте змогу один одному охолонути, розмовляєте, вибачаєтеся, якщо були не праві, шукаєте компроміси. Конфлікт не знищує ваші відносини, а штовхає вперед.

Час разом

Ви знаходите час для відносин: не роблячи послуг, не, тому що так заведено і треба, атому що хочеться. Ходите на побачення, радуєте один одного, зміцнюєте стосунки.

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