Что такое физические границы и как они проявляются

Внутри наших физических границ мы можем заботиться о своих базовых потребностях (еда, вода, сон), а также ощущать безопасность. Поэтому ситуации, в которых физические границы нарушены, воспринимаются особенно остро - тело и психика сразу воспринимают это как опасность, и могут переходить в режим автоматического реагирования (вспомните, как иногда вы инстинктивно уезжаете от того, кто подошел слишком близко).

Чувство физических границ тела начинает формироваться очень рано, еще до возникновения психологических границ.

Самый первый и самый главный физический предел нашего тела это кожа, и именно благодаря касаниям сразу после рождения ребенок начинает осознавать, что его тело имеет какую-то физическую форму, отдельную от других объектов в пространстве. Этот опыт сохраняется, и уже во взрослом возрасте мы воспринимаем физическое тело внутри кожи.

Когда же границы были нарушены или хочется их укрепить можно проходить или поглаживать кожу, чтобы усилить ощущение физических границ.

Также к физическим границам относится наше личное пространство - определенное расстояние от тела, которое мы воспринимаем как интимное и в которое допускаем только тех, кто нам близок и приятен.

Что такое физические границы и как они проявляются в теле (фото: Freepik)

Нарушение этого пространства, например, в транспорте, воспринимается так же, как и непосредственное прикосновение. Для большинства людей зоной личного пространства есть дистанция вытянутой руки.

Этим можно пользоваться: выставив руку вперед или в сторону можно определить, на каком расстоянии было бы комфортно находиться от других или когда нужно восстановить ощущение границ, можно прорисовать вокруг себя руками свое личное пространство.

Мы сами часто игнорируем собственные физические границы: носим неудобную одежду, которая давит на кожу, игнорируем физические потребности, когда забываем поесть, терпим вместо сходить в туалет, перерабатываем без отдыха и расслабления.

Попробуйте несколько дней уделять внимание тому, комфортно ли вашему телу, и быстро реагировать на проявления дискомфорта как только они возникли. Таким образом вы будете развивать чувствительность к своим физическим границам, а вместе с тем лучше будете чувствовать и психологические.

Физические границы, в отличие от психологических, меньше поддаются уговорам со стороны других людей.

В этом смысле тело всегда честно, и воспринимает как насилие любое вмешательство в физические границы со стороны других людей, даже если это приправлено благими намерениями или традициями.

И не только у взрослых - у детей также важно спрашивать согласие на то, чтобы их обнять или поцеловать, а если мы делаем что-то без согласия, объяснять, почему поступаем именно так.

Существуют ситуации, в которых допускается нарушение физических границ: в первую очередь это касается моментов непосредственной угрозы жизни, когда человек не может дать сознательное согласие на вмешательство в свое тело.

И даже тогда тело может реагировать на медицинские манипуляции как на насилие с последствиями в виде мышечных зажимов, общего напряжения, постоянного ощущения опасности.

Именно поэтому так важно получать согласие на процедуры, а затем возвращать телу ощущение целостности и безопасности.