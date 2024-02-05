Що таке феномен "Чорного лебедя" і як застосувати його у житті

Феномен чорного лебедя відноситься до рідкісних і непередбачуваних подій, які мають значний вплив на різні аспекти життя.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Purport в Instagram.
Ми часто говоримо про стратегії планування та досягнення цілей, як мотивувати себе та знаходити час, але не варто забувати про зовнішні фактори, які мають великий вплив на наше життя. Розповідаємо про один із них, а саме - феномен "Чорного лебедя" Він має певні ознаки.
Такі події часто виходять за рамки нормальних очікувань, тому їх важко передбачити або підготуватися до них.
Події чорного лебедя мають глибокі наслідки. Величина їхнього впливу відрізняє їх від повсякденних подій.
Після того, як сталася така подія, існує тенденція раціоналізувати її так, ніби вона була передбачуваною.
Ми не можемо передбачити непередбачуване, але можемо зберегти стійкість та зменшити ефект невизначеності, для цього потрібно:
"Чорні лебеді" залежать від ваших особистих обставин і точки зору; знаючи свої вразливі місця ви краще адаптуєтеся до нових подій.
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