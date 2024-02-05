Що таке феномен "Чорного лебедя" і як застосувати його у житті

Що таке феномер "Чорного лебедя"

Ми часто говоримо про стратегії планування та досягнення цілей, як мотивувати себе та знаходити час, але не варто забувати про зовнішні фактори, які мають великий вплив на наше життя. Розповідаємо про один із них, а саме - феномен "Чорного лебедя" Він має певні ознаки.

Низька ймовірність появи

Такі події часто виходять за рамки нормальних очікувань, тому їх важко передбачити або підготуватися до них.

Сильний вплив

Події чорного лебедя мають глибокі наслідки. Величина їхнього впливу відрізняє їх від повсякденних подій.

Логічне пояснення в ретроспективі

Після того, як сталася така подія, існує тенденція раціоналізувати її так, ніби вона була передбачуваною.

Ми не можемо передбачити непередбачуване, але можемо зберегти стійкість та зменшити ефект невизначеності, для цього потрібно:

Планувати кілька сценаріїв і продумати варіанти реагування на різні події.

Ставте реалістичні цілі, які будуть узгоджуватись із доступними ресурсами

Довгий термін планування збільшує ризики, тому розбивайте цілі на малі цілі та етапи

Будьте готові змінити свої переконання, коли вам доведеться зіткнутися з "Чорним лебедем"

Якщо нічого не працює, то просто почекайте переломного моменту.

"Чорні лебеді" залежать від ваших особистих обставин і точки зору; знаючи свої вразливі місця ви краще адаптуєтеся до нових подій.