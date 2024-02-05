Что такое феномен "Черного лебедя" и как применить его в жизни

Феномен черного лебедя относится к редким и непредсказуемым событиям, которые оказывают значительное влияние на различные аспекты жизни.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Purport в Instagram.
Мы часто говорим о стратегиях планирования и достижения целей, как мотивировать себя и находить время, но не стоит забывать о внешних факторах, оказывающих большое влияние на нашу жизнь. Рассказываем об одном из них, а именно - феномене "Черного лебедя" . Он имеет определенные признаки.
Такие события часто выходят за рамки нормальных ожиданий, поэтому трудно предугадать или подготовиться к ним.
События черного лебедя имеют глубокие последствия. Величина их влияния отличает их от обыденных событий.
После того, как произошло такое событие, существует тенденция рационализировать его так, будто оно было предсказуемо.
Мы не можем предусмотреть непредсказуемое, но можем сохранить устойчивость и уменьшить эффект неопределенности, для этого нужно:
"Черные лебеди" зависят от ваших личных обстоятельств и точек зрения; зная свои уязвимые места вы лучше адаптируетесь к новым событиям.
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