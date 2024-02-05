Что такое феномен "Черного лебедя" и как применить его в жизни

Что такое феномер "Черного лебедя"

Мы часто говорим о стратегиях планирования и достижения целей, как мотивировать себя и находить время, но не стоит забывать о внешних факторах, оказывающих большое влияние на нашу жизнь. Рассказываем об одном из них, а именно - феномене "Черного лебедя" . Он имеет определенные признаки.

Низкая вероятность появления

Такие события часто выходят за рамки нормальных ожиданий, поэтому трудно предугадать или подготовиться к ним.

Сильное влияние

События черного лебедя имеют глубокие последствия. Величина их влияния отличает их от обыденных событий.

Логическое объяснение в ретроспективе

После того, как произошло такое событие, существует тенденция рационализировать его так, будто оно было предсказуемо.

Мы не можем предусмотреть непредсказуемое, но можем сохранить устойчивость и уменьшить эффект неопределенности, для этого нужно:

Планировать несколько сценариев и продумать варианты реагирования на разные события.

Ставьте реалистичные цели, которые будут согласовываться с доступными ресурсами

Долгий срок планирования увеличивает риски, поэтому разбивайте цели на малые цели и этапы

Будьте готовы изменить свои убеждения, когда вам придется столкнуться с "Черным лебедем"

Если ничего не работает, то просто подождите переломный момент.

"Черные лебеди" зависят от ваших личных обстоятельств и точек зрения; зная свои уязвимые места вы лучше адаптируетесь к новым событиям.