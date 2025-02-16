Що таке дефіцит калорій та як правильно його розрахувати?

Дефіцит калорій - це стан, коли людина споживає менше калорій, ніж її організм витрачає. Саме цей принцип лежить в основі більшості дієт для схуднення. Проте, важливо правильно розрахувати цей дефіцит, щоб схуднення було ефективним та безпечним для здоров'я.
Як саме розрахувати цей дефіцит - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Калорії - це одиниці енергії, які ми отримуємо з їжі. Наш організм використовує ці калорії для підтримки життєдіяльності, фізичної активності та інших потреб. Коли ми споживаємо менше калорій, ніж витрачаємо, організм починає використовувати накопичені запаси жиру для отримання енергії. Саме цей процес і призводить до схуднення.
Для того, щоб правильно розрахувати дефіцит калорій, необхідно знати свою добову потребу в калоріях. Існує кілька способів визначення цієї потреби, але найпоширенішим є використання формули Міффліна-Сан Жеора.
Отримане число - це ваш базовий метаболізм (BMR), тобто кількість калорій, необхідна для підтримки життєдіяльності організму в стані спокою.
Далі необхідно врахувати рівень вашої фізичної активності. Для цього BMR множиться на відповідний коефіцієнт:
Отримане число - це ваша добова потреба в калоріях для підтримки поточної ваги.
Для створення дефіциту калорій необхідно відняти від цієї потреби 10-20%. Зазвичай рекомендується створювати дефіцит не більше 500 калорій на день, щоб схуднення було поступовим та безпечним.
Дефіцит калорій - це ефективний спосіб схуднення, але тільки за умови правильного розрахунку та збалансованого харчування.
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