Что такое дефицит калорий и как правильно его рассчитать?

Дефицит калорий - это состояние, когда человек потребляет меньше калорий, чем его организм расходует. Именно этот принцип лежит в основе большинства диет для похудения. Однако, важно правильно рассчитать этот дефицит, чтобы похудение было эффективным и безопасным для здоровья.
Как именно рассчитать этот дефицит - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Калории - это единицы энергии, которые мы получаем из пищи. Наш организм использует эти калории для поддержания жизнедеятельности, физической активности и других потребностей. Когда мы потребляем меньше калорий, чем расходуем, организм начинает использовать накопленные запасы жира для получения энергии. Именно этот процесс и приводит к похудению.
Для того, чтобы правильно рассчитать дефицит калорий, необходимо знать свою суточную потребность в калориях. Существует несколько способов определения этой потребности, но самым распространенным является использование формулы Миффлина-Сан Жеора.
Полученное число - это ваш базовый метаболизм (BMR), то есть количество калорий, необходимое для поддержания жизнедеятельности организма в состоянии покоя.
Далее необходимо учесть уровень вашей физической активности. Для этого BMR умножается на соответствующий коэффициент:
Полученное число - это ваша суточная потребность в калориях для поддержания текущего веса.
Для создания дефицита калорий необходимо отнять от этой потребности 10-20%. Обычно рекомендуется создавать дефицит не более 500 калорий в день, чтобы похудение было постепенным и безопасным.
Дефицит калорий - это эффективный способ похудения, но только при условии правильного расчета и сбалансированного питания.
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