Что такое "грязная бомба", которой пугают россияне и как от нее защититься

В слова Шойгу никто не поверил и США, Великобритания, а также Франция совместно осудили лживые попытки России обвинить Украину в готовности использовать "грязную бомбу".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в последние несколько дней начал обзванивать министров обороны разных стран и "предупреждать" о якобы угрозе использования "грязной бомбы". Аналитики ISW уверены, что таким образом Россия пытается остановить или замедлить военную помощь Украине.

Что такое "грязная бомба", как она применяется и как от такого оружия можно защититься - читайте в материале Styler ниже.

Что такое "грязная бомба"

Это бомба, которую еще называют радиологическим оружием массового поражения. Ее действие базируется на использовании боевых радиоактивных веществ. Вещества производятся в виде растворов или порошков, которые в своем составе имеют изотопы химических элементов и у них свойство ионизирующего излучения.

Это излучение воздействует на ткани организма человека и приводят к разрушению. Возможно возникновение лучевой болезни или поражение отдельных органов. Поражение вызывает заболевание не сразу, а через некоторое время. При сильном поражении человек теряет работоспособность и нуждается в длительном лечении.

Действие "грязной бомбы" схоже с воздействием радиоактивных веществ, которые выбрасываются в воздух при аварии на атомных электростанциях или при взрыве ядерного боеприпаса. Окружающая среда загрязняется и последствия губительны для всего живого на земле - человека, животных, растений.

Такую бомбу делают из отходов, которые образовываются при работе ядерных реакторов. Использование такого оружия может производиться в распылителях авиационных приборов, авиационных бомб, беспилотных самолетов, артиллерийских снарядов и других боеприпасов.

Как объясняют в Центре по контролю и профилактики заболеваний США, "грязная бомба" или РПП (радиологический рассеивающее устройство) - это смесь взрывчатки (динамита) с радиоактивным материалом.

Когда запускается и взрывается динамит (или любая другая взрывчатка), взрыв распыляет радиоактивный материал в воздух на очень большую территорию.

Такая бомба работает несколько иначе, чем ядерное оружие. Ядерная бомба предусматривает расщепление атомов и освобождение энергии, которая создает атомное грибовидное облако. "Грязная бомба" не может стать причиной атомного взрыва, но при этом она становится причиной радиоактивного заражения.

Фото: "Грязная бомба" (wikipedia org)

Во второй половине ХХ века "грязные бомбы" разрабатывались в СССР. Официально на вооружение такие бомбы не ставились ни в одной стране, и их использовали только террористические формирования, которые заинтересованы в нанесение ущерба любым способом.

В России еще в начале 1990-х были заявление о якобы кражах радиоактивных материалов из государственных объектов. В то время эти заявления были связаны с конфликтом в Чечне.

Эффективность таких бомб не очень высокая. По сути, она накрывает определенную территорию - при взрыве радиоактивный материал разбрасывается вокруг и поражает все живое. В эпицентре взрыва и вокруг - вся территория станет непригодной для использования. Пострадают все, кто оказался в эпицентре взрыва.

Есть данные, что такие бомбы могли использовать на отдельных территориях во время боевых действий в Югославии, Ираке и Сирии.

Как действовать в случае применения "грязной бомбы"

Самое опасное - это находится в радиусе поражения такой бомбы. Все радиоактивные вещества, а также пыль опасны для здоровья, если их вдохнуть. Увидеть радиацию или ее почувствовать невозможно.

Если вы оказались на улице

Закройте рот и нос тканью, прикройте максимально кожу и покиньте улицу как можно быстрее

Не прикасайтесь к предметам на земле после взрыва - они могут быть радиоактивными

Быстро спрячьтесь в здании, где есть стены и окна. Лучше всего - найдите укрытие, которое вас защитит.

Снимите одежду и сложите в герметичный пакет. Это позволит избавиться от 80-90% радиоактивного загрязнения. Пакет уберите туда, где он не причинит вреда вам, другим людям и животным.

Примите душ с мылом, умойтесь, вымойте волосы. Если нет воды - используйте салфетки.

Следите за объявлениями властей - телефон, радио, телевизор, радиоточка.

Если вы в здании:

Закройте плотно все окна и двери, закройте форточки, вентиляцию, выключите кондиционер.

Если здание повреждено - найдите другое укрытие.

Проведите процедуру очищения, которая описана выше.

Если вы в машине:

Закройте окна, выключите кондиционер, отопление и вентиляцию.

Закройте нос и рот тканью.

Доберитесь до ближайшего укрытия или целого здания и укройтесь там.

Если вы далеко от населенных пунктов, то оставайтесь в машине, съезжайте на обочину, не выходите на улицу. Включите радио, чтобы получить необходимую информацию.

Важно! Не используйте продукты, которые не были герметично запечатаны. Не трогайте предметы, которые могли быть загрязнены. Пить воду можно только из бутылок.