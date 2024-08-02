Що таке боул і чи справді це корисна їжа: вся правда

Тренд здорового харчування давно захопив усі заклади. Особливо популярними стали боули. Варто знати, чи корисні для здоров'я такі страви, чи це лише вдала реклама.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Тетяни Лакусти.
Боули - це гарний варіант збалансованого прийому їжі, можна комбінувати безліч продуктів та смаків на свій розсуд.
Також можна брати в дорогу інгредієнти та заправку окремо та змішувати.
Боул (bowl) в перекладі з англійської означає "миска". Ця назва означає спосіб подачі страви, коли різні продукти (овочі, фрукти, злакові, м’ясо чи морепродукти) ріжуть та окремо викладають в глибокій мисці. В Україні ця страва вперше з’явилась кілька років тому.
Саме зовнішній вигляд - одна із причин, чому боули набули неабиякої популярності. Адже в епоху соцмереж багато хто женеться за гарними фото своїх обідів чи сніданків, а борщ чи пюре з котлеткою не завжди виглядають привабливо.
При споживанні однієї такої страви, ви отримуєте максимум користі за рахунок того, що там є всі компоненти, необхідні для здоров’я. Також завдяки боула люди можуть їсти ті продукти, до яких вони не звикли. Мало хто їсть просто так насіння гарбуза чи кунжут.
За основу страви дієтолог радить обирати крупи та бобові:
Для ситости варто додати такі білки та жири:
Овочі у боулі повинні бути приготовлені. Зокрема, запечені, легка відварені або на пару:
Ідеально, якщо страва міститиме різномаїття смаків:
Стандартна заправка така: оливкова олія, сік лимона і трохи солі - ідеальний варіант.
Спробуйте також варіації з яблучним або винним оцтом, медом, гірчицею, табаско, прянощами, сухим часником та тмином.
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