Що таке боул і чи справді це корисна їжа: вся правда

Що таке боули

Боули - це гарний варіант збалансованого прийому їжі, можна комбінувати безліч продуктів та смаків на свій розсуд.

Також можна брати в дорогу інгредієнти та заправку окремо та змішувати.

Боул (bowl) в перекладі з англійської означає "миска". Ця назва означає спосіб подачі страви, коли різні продукти (овочі, фрукти, злакові, м’ясо чи морепродукти) ріжуть та окремо викладають в глибокій мисці. В Україні ця страва вперше з’явилась кілька років тому.

Саме зовнішній вигляд - одна із причин, чому боули набули неабиякої популярності. Адже в епоху соцмереж багато хто женеться за гарними фото своїх обідів чи сніданків, а борщ чи пюре з котлеткою не завжди виглядають привабливо.

При споживанні однієї такої страви, ви отримуєте максимум користі за рахунок того, що там є всі компоненти, необхідні для здоров’я. Також завдяки боула люди можуть їсти ті продукти, до яких вони не звикли. Мало хто їсть просто так насіння гарбуза чи кунжут.

Боул (фото: Freepik)

Основа страви

За основу страви дієтолог радить обирати крупи та бобові:

пшоно

﻿﻿кукурудзяна крупа

﻿﻿гречка

кіноа

﻿﻿сочевиця

﻿﻿дикий та червоний рис

﻿﻿горох (зелений або сушений)

﻿﻿нут

﻿﻿булгур

Для ситости варто додати такі білки та жири:

﻿﻿хумус

﻿﻿тушковані гриби (можна мариновані)

﻿﻿відварене або запечене мʼясо

птицю

﻿﻿риба (гриль, запечена, слабосолена)

﻿﻿відварені креветки

﻿﻿хамон

﻿﻿консервовані сардини

﻿﻿яйце (відварене, пашот, скрембл)

кунжут

﻿﻿авокадо

сирі горіхи

﻿﻿насіння льону

оливки

Овочі у боулі повинні бути приготовлені. Зокрема, запечені, легка відварені або на пару:

баклажани та цукіні

﻿﻿солодкий перець

﻿﻿цибуля

﻿﻿гарбуз

картопля

﻿﻿батат

﻿﻿буряк

﻿﻿пастернак

﻿﻿топінамбур

﻿﻿морква

﻿﻿броколі

﻿﻿цвітна капуста

﻿﻿стручкова квасоля

﻿﻿спаржа

Заправка для боула

Ідеально, якщо страва міститиме різномаїття смаків:

солоний

﻿﻿солодкий

кислий

﻿﻿гострий

﻿﻿гіркий (використовуйте трави)

Стандартна заправка така: оливкова олія, сік лимона і трохи солі - ідеальний варіант.

Спробуйте також варіації з яблучним або винним оцтом, медом, гірчицею, табаско, прянощами, сухим часником та тмином.