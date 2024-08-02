Что такое боул и действительно ли это полезная еда: вся правда

Что такое боулы

Боулы - это хороший вариант сбалансированного приема пищи, можно комбинировать множество продуктов и вкусов по своему усмотрению.

Также можно брать в дорогу ингредиенты и заправку по отдельности и смешивать.

Боул (bowl) в переводе с английского означает "миска". Это название означает способ подачи блюда, когда разные продукты (овощи, фрукты, злаковые, мясо или морепродукты) режут и отдельно выкладывают в глубокой миске. В Украине это блюдо впервые появилось несколько лет назад.

Именно внешний вид - одна из причин, почему боулы приобрели незаурядную популярность. Ведь в эпоху соцсетей многие гонятся за хорошими фото своих обедов или завтраков, а борщ или пюре с котлеткой не всегда выглядят привлекательно.

При потреблении одного такого блюда вы получаете максимум пользы за счет того, что там есть все компоненты, необходимые для здоровья. Также благодаря боулу люди могут есть продукты, к которым они не привыкли. Мало кто ест просто так семена тыквы или кунжут.

Боул (фото: Freepik)

Основа блюда

За основу блюда диетолог советует выбирать крупы и бобовые:

пшено

﻿﻿кукурузная крупа

﻿﻿гречка

киноа

﻿﻿чечевица

﻿﻿дикий и красный рис

﻿﻿горох (зеленый или сушеный)

﻿﻿нут

﻿﻿булгур

Для сытости следует добавить следующие белки и жиры:

﻿﻿хумус

﻿﻿тушеные грибы (можно маринованные)

﻿﻿отваренное или запеченное мясо

птицу

﻿﻿рыба (гриль, запеченная, слабосоленая)

﻿﻿отварные креветки

﻿﻿хамон

﻿﻿консервированные сардины

﻿﻿яйцо (отварное, пашот, скрембл)

кунжут

﻿﻿авокадо

сырые орехи

﻿﻿семена льна

оливки

Овощи в боуле должны быть приготовлены. В частности, запеченные, легкие отварные или на пару:

баклажаны и цукини

﻿﻿сладкий перец

﻿﻿лук

﻿﻿тыква

картофель

﻿﻿батат

﻿﻿свекла

﻿﻿пастернак

﻿﻿топинамбур

﻿﻿морковь

﻿﻿брокколи

﻿﻿цветная капуста

﻿﻿стручковая фасоль

﻿﻿спаржа

Заправка для боула

Идеально, если блюдо будет содержать разнообразие вкусов:

соленый

﻿﻿сладкий

кислый

﻿﻿острый

﻿﻿горький (используйте травы)

Стандартная заправка такова: оливковое масло, сок лимона и немного соли - идеальный вариант.

Попробуйте также вариации с яблочным или винным уксусом, медом, горчицей, табаско, пряностями, сухим чесноком и тмином.