Що буде з організмом, якщо щодня їсти одну й ту ж їжу

Кожного дня хочеться вживати різноманітну їжу. Є певні продукти та страви, які вимагають мінімум часу, а це означає, що вони стають улюбленими. Потрібно знати, чи корисно їсти одну і ту ж їжу кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чи корисно їсти одну і ту ж саму їжу

Дієтолог Кетрін Мецелаар пояснила, якщо хтось щодня їсть одну й ту саму їжу, то може виникнути розлад харчової поведінки.

Крім того, споживання одних і тих самих продуктів щодня може призвести до дефіциту поживних речовин і погіршення здоров’я кишківника. Це може включати здуття живота та запор.

Людський організм справді отримує користь від різноманітності різних видів їжі протягом дня.

Людині для правильного функціонування організму необхідні фрукти, овочі, білки та злаки. Вони будуть забезпечувати організм достатньою кількістю поживних речовин і вітамінів.

Найкращим є різноманітність, наприклад, спробувати їсти різні види зерна, різні види овочів і білка протягом місяця. Це також сприяє задоволенню.

Експерт пропонує їсти овочі, оскільки вони містять цінну клітковину, вітаміни, фітонутрієнти та антиоксиданти, які знижують рівень холестерину та артеріальний тиск і допомагають у профілактиці захворювань.

Якщо ваша повсякденна їжа включає багато різноманітності, лише за один день ви отримаєте набагато більше поживних речовин, ніж якби ви просто їли яйце та тости на сніданок.

Недотримання збалансованого харчування може вплинути на психічне здоров’я та соціальне життя людини.

Що таке монодієта

Це схема харчування, яка передбачає споживання лише одного продукту або групи продуктів протягом тривалого часу. Тобто на сніданок, обід та вечерю людина споживає щось одне.

Впродовж такого харчування організм перебуває в стресі.

Для нормального функціонування організм потребує необхідну кількість мікронутрієнтів (вітамінів, фітонутрієнтів, клітковини, мінералів) та макронутрієнтів (білків, жирів та вуглеводів).

Це суперечить ідеї монохарчування, адже воно виключає будь-яку різноманітність. Однак, таке харчування шкідливе.