Що таке ашваганда? Вся правда про користь та шкоду цієї "панацеї"
Ашваганда - корисна рослина, яку можна приймати по-різному. Водночас для декого ця природня "панацея" може бути шкідливою, тож вживати її не радять (аби вберегти здоров'я).
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю рослину та її практичне використання, чим вона корисна, а також кому ашваганди краще уникати.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: BCAA.ua, belok.ua, WaySport.ua, Wikipedia.
Що відомо про ашваганду
Ашваганда (вітанія снодійна, індійський женьшень або зимова вишня) - вічнозелена рослина з родини пасльонових.
Цей багаторічний чагарник висотою 35-75 см має опушені гілки, які радіально розходяться від центрального стебла, а також тьмяно-зелене еліптичне листя до 10-12 см завдовжки.
Паросток ашваганди (фото: en.wikipedia.org)
Її квітки - дрібні, зелені та дзвоникоподібні.
Квітка ашваганди (фото: en.wikipedia.org)
Плоди - м'ясисті (з великою кількістю дрібних кісточок), оранжево-червоного кольору, розміщені у зелених "розетках" чашолистків на жовтуватій тріснутій перетинчастій оболонці.
Плід ашваганди (фото: en.wikipedia.org)
Ззовні повністю дозрілі та зняті з рослини плоди ашваганди дещо схожі на відомий серед українців фізаліс (його родич).
Дозрілі плоди ашваганди (фото: en.wikipedia.org)
Із санскриту "ашваганда" дослівно перекладається як "кінь" (ashva) і "запах" (gandha), що вказує на специфічний запах коріння цієї рослини.
Вона росте в Індії, на Близькому Сході та північному сході Африки. У лікарських цілях культивується нині для промислового збирання кореневищ.
Кореневища ашваганди (фото: en.wikipedia.org)
Практичне використання ашваганди
Вважається, що вперше ашваганду почали використовувати у традиційній аюрведичній медицині Індії щонайменше 5 тис. років тому. При цьому різні частини цієї рослини мали відмінне призначення:
- з кореня найчастіше виготовляли аюрведичний тонік
- з насіння та листя - болезаспокійливі відвари, настоянки від вошей, косметичні мила
- зі свіжих ягід (які є помірно токсичними) - блювотний засіб
Водночас у Європі та Америці досліджувати й доводити користь речовин (які містяться в кореневищі рослини) науковці взялись приблизно з 80-х років минулого століття.
З огляду на все ще недостатню кількість інформації - для офіційного клінічного застосування препаратів на основі ашваганди - її використовують нині для створення харчових біологічно активних добавок.
Найчастіше виробники пропонують споживачам екстракт кореня ашваганди у капсулах, таблетках або порошку.
Різні препарати на основі ашваганди (скріншот: prom.ua)
Чим корисна ашваганда
Станом на сьогодні дослідники виявили в ашваганді близько 100 активних речовин і мікроелементів, а також дослідили її основні діючі компоненти.
Дехто вважає, що добавки з ашвагандою є чи не панацеєю, адже вони:
- мають адаптогенні, седативні, сечогінні, жарознижувальні та знеболювальні ефекти
- позитивно впливають на центральну нервову, ендокринну та імунну системи
- гальмують запальні та онкологічні процеси
- підвищують рівень гемоглобіну, еритроцитів та меланіну
- підвищують силу негативних відповідей на стрес
- сповільнюють клітинне старіння тощо
Спеціалісти можуть призначати добавки на основі ашваганди при таких хворобах і станах:
- хронічна втома
- біполярні та обсесивно-компульсивні розлади, тривожність, стрес
- зниження активності природних клітин-кілерів імунної системи
- інфаркт міокарда
- остео-, ревматоїдний та подагричний артрити
- виразка шлунка, індукована стресом
- надлишкова маса тіла, переддіабет, цукровий діабет 2 типу
- гіпотиреоз
- атеросклероз
- набряки
- бронхіальна астма
- сінна лихоманка
- проблеми із селезінкою
- клімактеричний синдром у перименопаузі
- епілепсія
- труднощі із засинанням та тривалістю сну без пробуджень
- вікові проблеми з вестибулярним апаратом
- стареча дегенеративна атаксія, деменція, хвороби Альцгеймера та Паркінсона
- шизофренія
- лікування морфіном наркоманії
- періоди складання іспитів та інтенсивного навчання
Крім того, низка досліджень вказує на те, що ашваганда може допомогти у профілактиці та боротьбі з аденомами легень, передраковими гінекологічними хворобами, саркомами, лейкозом, мієлоїдним лейкозом, онкологією легень, молочної залози, шлунку, нирок і передміхурової залози.
Структура ашваганди (ілюстрація: en.wikipedia.org)
Кому ашваганду вживати не можна
Попри таку "потужну" масу корисних властивостей, декому ашваганду вживати не можна зовсім (або ж можна лише в обмежених кількостях) - щоб вберегти здоров'я:
- дітям до 12 років
- жінкам у період вагітності
- жінкам у період лактації (годування груддю)
- людям з індивідуальною непереносимістю (алергією)
- людям з діабетом
- людям, що мають проблеми з артеріальним тиском
- людям, що мають проблеми із щитовидної залозою
- людям із розсіяним склерозом
- людям із червоним вовчаком, тиреоїдитом, іншими системними аутоімунними захворюваннями
- людям із підвищеним рівнем тестостерону
- людям, які проходять курс медикаментозних препаратів або регулярно приймають певні лікарські засоби (седативні препарати, антидепресанти, муносупресори (імунодепресанти), гормони тощо)
У будь-якому разі експерти радять - перш ніж починати приймати препарати на основі ашваганди - краще за все проконсультуватися з лікарем.
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