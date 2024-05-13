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Що таке ашваганда? Вся правда про користь та шкоду цієї "панацеї"

Понеділок 13 травня 2024 19:45
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Що таке ашваганда? Вся правда про користь та шкоду цієї "панацеї" Ашваганда - корисна рослина, але не для всіх (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Ашваганда - корисна рослина, яку можна приймати по-різному. Водночас для декого ця природня "панацея" може бути шкідливою, тож вживати її не радять (аби вберегти здоров'я).

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю рослину та її практичне використання, чим вона корисна, а також кому ашваганди краще уникати.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: BCAA.ua, belok.ua, WaySport.ua, Wikipedia.

Що відомо про ашваганду

Ашваганда (вітанія снодійна, індійський женьшень або зимова вишня) - вічнозелена рослина з родини пасльонових.

Цей багаторічний чагарник висотою 35-75 см має опушені гілки, які радіально розходяться від центрального стебла, а також тьмяно-зелене еліптичне листя до 10-12 см завдовжки.

Що таке ашваганда? Вся правда про користь та шкоду цієї &quot;панацеї&quot;

Паросток ашваганди (фото: en.wikipedia.org)

Її квітки - дрібні, зелені та дзвоникоподібні.

Що таке ашваганда? Вся правда про користь та шкоду цієї &quot;панацеї&quot;

Квітка ашваганди (фото: en.wikipedia.org)

Плоди - м'ясисті (з великою кількістю дрібних кісточок), оранжево-червоного кольору, розміщені у зелених "розетках" чашолистків на жовтуватій тріснутій перетинчастій оболонці.

Що таке ашваганда? Вся правда про користь та шкоду цієї &quot;панацеї&quot;

Плід ашваганди (фото: en.wikipedia.org)

Ззовні повністю дозрілі та зняті з рослини плоди ашваганди дещо схожі на відомий серед українців фізаліс (його родич).

Що таке ашваганда? Вся правда про користь та шкоду цієї &quot;панацеї&quot;

Дозрілі плоди ашваганди (фото: en.wikipedia.org)

Із санскриту "ашваганда" дослівно перекладається як "кінь" (ashva) і "запах" (gandha), що вказує на специфічний запах коріння цієї рослини.

Вона росте в Індії, на Близькому Сході та північному сході Африки. У лікарських цілях культивується нині для промислового збирання кореневищ.

Що таке ашваганда? Вся правда про користь та шкоду цієї &quot;панацеї&quot;

Кореневища ашваганди (фото: en.wikipedia.org)

Практичне використання ашваганди

Вважається, що вперше ашваганду почали використовувати у традиційній аюрведичній медицині Індії щонайменше 5 тис. років тому. При цьому різні частини цієї рослини мали відмінне призначення:

  • з кореня найчастіше виготовляли аюрведичний тонік
  • з насіння та листя - болезаспокійливі відвари, настоянки від вошей, косметичні мила
  • зі свіжих ягід (які є помірно токсичними) - блювотний засіб

Водночас у Європі та Америці досліджувати й доводити користь речовин (які містяться в кореневищі рослини) науковці взялись приблизно з 80-х років минулого століття.

З огляду на все ще недостатню кількість інформації - для офіційного клінічного застосування препаратів на основі ашваганди - її використовують нині для створення харчових біологічно активних добавок.

Найчастіше виробники пропонують споживачам екстракт кореня ашваганди у капсулах, таблетках або порошку.

Що таке ашваганда? Вся правда про користь та шкоду цієї &quot;панацеї&quot;Що таке ашваганда? Вся правда про користь та шкоду цієї &quot;панацеї&quot;

Різні препарати на основі ашваганди (скріншот: prom.ua)

Чим корисна ашваганда

Станом на сьогодні дослідники виявили в ашваганді близько 100 активних речовин і мікроелементів, а також дослідили її основні діючі компоненти.

Дехто вважає, що добавки з ашвагандою є чи не панацеєю, адже вони:

  • мають адаптогенні, седативні, сечогінні, жарознижувальні та знеболювальні ефекти
  • позитивно впливають на центральну нервову, ендокринну та імунну системи
  • гальмують запальні та онкологічні процеси
  • підвищують рівень гемоглобіну, еритроцитів та меланіну
  • підвищують силу негативних відповідей на стрес
  • сповільнюють клітинне старіння тощо

Спеціалісти можуть призначати добавки на основі ашваганди при таких хворобах і станах:

  • хронічна втома
  • біполярні та обсесивно-компульсивні розлади, тривожність, стрес
  • зниження активності природних клітин-кілерів імунної системи
  • інфаркт міокарда
  • остео-, ревматоїдний та подагричний артрити
  • виразка шлунка, індукована стресом
  • надлишкова маса тіла, переддіабет, цукровий діабет 2 типу
  • гіпотиреоз
  • атеросклероз
  • набряки
  • бронхіальна астма
  • сінна лихоманка
  • проблеми із селезінкою
  • клімактеричний синдром у перименопаузі
  • епілепсія
  • труднощі із засинанням та тривалістю сну без пробуджень
  • вікові проблеми з вестибулярним апаратом
  • стареча дегенеративна атаксія, деменція, хвороби Альцгеймера та Паркінсона
  • шизофренія
  • лікування морфіном наркоманії
  • періоди складання іспитів та інтенсивного навчання

Крім того, низка досліджень вказує на те, що ашваганда може допомогти у профілактиці та боротьбі з аденомами легень, передраковими гінекологічними хворобами, саркомами, лейкозом, мієлоїдним лейкозом, онкологією легень, молочної залози, шлунку, нирок і передміхурової залози.

Що таке ашваганда? Вся правда про користь та шкоду цієї &quot;панацеї&quot;

Структура ашваганди (ілюстрація: en.wikipedia.org)

Кому ашваганду вживати не можна

Попри таку "потужну" масу корисних властивостей, декому ашваганду вживати не можна зовсім (або ж можна лише в обмежених кількостях) - щоб вберегти здоров'я:

  • дітям до 12 років
  • жінкам у період вагітності
  • жінкам у період лактації (годування груддю)
  • людям з індивідуальною непереносимістю (алергією)
  • людям з діабетом
  • людям, що мають проблеми з артеріальним тиском
  • людям, що мають проблеми із щитовидної залозою
  • людям із розсіяним склерозом
  • людям із червоним вовчаком, тиреоїдитом, іншими системними аутоімунними захворюваннями
  • людям із підвищеним рівнем тестостерону
  • людям, які проходять курс медикаментозних препаратів або регулярно приймають певні лікарські засоби (седативні препарати, антидепресанти, муносупресори (імунодепресанти), гормони тощо)

У будь-якому разі експерти радять - перш ніж починати приймати препарати на основі ашваганди - краще за все проконсультуватися з лікарем.

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