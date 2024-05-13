Що таке ашваганда? Вся правда про користь та шкоду цієї "панацеї"

Ашваганда - корисна рослина, яку можна приймати по-різному. Водночас для декого ця природня "панацея" може бути шкідливою, тож вживати її не радять (аби вберегти здоров'я).

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: BCAA.ua, belok.ua, WaySport.ua, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю рослину та її практичне використання, чим вона корисна, а також кому ашваганди краще уникати.

Що відомо про ашваганду

Ашваганда (вітанія снодійна, індійський женьшень або зимова вишня) - вічнозелена рослина з родини пасльонових.

Цей багаторічний чагарник висотою 35-75 см має опушені гілки, які радіально розходяться від центрального стебла, а також тьмяно-зелене еліптичне листя до 10-12 см завдовжки.

Паросток ашваганди (фото: en.wikipedia.org)

Її квітки - дрібні, зелені та дзвоникоподібні.

Квітка ашваганди (фото: en.wikipedia.org)

Плоди - м'ясисті (з великою кількістю дрібних кісточок), оранжево-червоного кольору, розміщені у зелених "розетках" чашолистків на жовтуватій тріснутій перетинчастій оболонці.

Плід ашваганди (фото: en.wikipedia.org)

Ззовні повністю дозрілі та зняті з рослини плоди ашваганди дещо схожі на відомий серед українців фізаліс (його родич).

Дозрілі плоди ашваганди (фото: en.wikipedia.org)

Із санскриту "ашваганда" дослівно перекладається як "кінь" (ashva) і "запах" (gandha), що вказує на специфічний запах коріння цієї рослини.

Вона росте в Індії, на Близькому Сході та північному сході Африки. У лікарських цілях культивується нині для промислового збирання кореневищ.

Кореневища ашваганди (фото: en.wikipedia.org)

Практичне використання ашваганди

Вважається, що вперше ашваганду почали використовувати у традиційній аюрведичній медицині Індії щонайменше 5 тис. років тому. При цьому різні частини цієї рослини мали відмінне призначення:

з кореня найчастіше виготовляли аюрведичний тонік

з насіння та листя - болезаспокійливі відвари, настоянки від вошей, косметичні мила

зі свіжих ягід (які є помірно токсичними) - блювотний засіб

Водночас у Європі та Америці досліджувати й доводити користь речовин (які містяться в кореневищі рослини) науковці взялись приблизно з 80-х років минулого століття.

З огляду на все ще недостатню кількість інформації - для офіційного клінічного застосування препаратів на основі ашваганди - її використовують нині для створення харчових біологічно активних добавок.

Найчастіше виробники пропонують споживачам екстракт кореня ашваганди у капсулах, таблетках або порошку.

Різні препарати на основі ашваганди (скріншот: prom.ua)

Чим корисна ашваганда

Станом на сьогодні дослідники виявили в ашваганді близько 100 активних речовин і мікроелементів, а також дослідили її основні діючі компоненти.

Дехто вважає, що добавки з ашвагандою є чи не панацеєю, адже вони:

мають адаптогенні, седативні, сечогінні, жарознижувальні та знеболювальні ефекти

позитивно впливають на центральну нервову, ендокринну та імунну системи

гальмують запальні та онкологічні процеси

підвищують рівень гемоглобіну, еритроцитів та меланіну

підвищують силу негативних відповідей на стрес

сповільнюють клітинне старіння тощо

Спеціалісти можуть призначати добавки на основі ашваганди при таких хворобах і станах:

хронічна втома

біполярні та обсесивно-компульсивні розлади, тривожність, стрес

зниження активності природних клітин-кілерів імунної системи

інфаркт міокарда

остео-, ревматоїдний та подагричний артрити

виразка шлунка, індукована стресом

надлишкова маса тіла, переддіабет, цукровий діабет 2 типу

гіпотиреоз

атеросклероз

набряки

бронхіальна астма

сінна лихоманка

проблеми із селезінкою

клімактеричний синдром у перименопаузі

епілепсія

труднощі із засинанням та тривалістю сну без пробуджень

вікові проблеми з вестибулярним апаратом

стареча дегенеративна атаксія, деменція, хвороби Альцгеймера та Паркінсона

шизофренія

лікування морфіном наркоманії

періоди складання іспитів та інтенсивного навчання

Крім того, низка досліджень вказує на те, що ашваганда може допомогти у профілактиці та боротьбі з аденомами легень, передраковими гінекологічними хворобами, саркомами, лейкозом, мієлоїдним лейкозом, онкологією легень, молочної залози, шлунку, нирок і передміхурової залози.

Структура ашваганди (ілюстрація: en.wikipedia.org)

Кому ашваганду вживати не можна

Попри таку "потужну" масу корисних властивостей, декому ашваганду вживати не можна зовсім (або ж можна лише в обмежених кількостях) - щоб вберегти здоров'я:

дітям до 12 років

жінкам у період вагітності

жінкам у період лактації (годування груддю)

людям з індивідуальною непереносимістю (алергією)

людям з діабетом

людям, що мають проблеми з артеріальним тиском

людям, що мають проблеми із щитовидної залозою

людям із розсіяним склерозом

людям із червоним вовчаком, тиреоїдитом, іншими системними аутоімунними захворюваннями

людям із підвищеним рівнем тестостерону

людям, які проходять курс медикаментозних препаратів або регулярно приймають певні лікарські засоби (седативні препарати, антидепресанти, муносупресори (імунодепресанти), гормони тощо)

У будь-якому разі експерти радять - перш ніж починати приймати препарати на основі ашваганди - краще за все проконсультуватися з лікарем.