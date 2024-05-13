Что такое ашваганда? Вся правда про пользу и вред этой "панацеи"
Ашваганда - полезное растение, которое можно принимать по-разному. В то же время для некоторых эта природная "панацея" может быть вредной, поэтому употреблять ее не советуют (чтобы уберечь здоровье).
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом растении и его практическом использовании, чем оно полезно, а также кому ашваганду лучше избегать.
При подготовке материала были использованы следующие источники: BCAA.ua, belok.ua, WaySport.ua, Wikipedia.
Что известно об ашваганде
Ашваганда (витания снотворная, индийский женьшень или зимняя вишня) - вечнозеленое растение из семейства пасленовых.
Этот многолетний кустарник высотой 35-75 см имеет опушенные ветви, которые радиально расходятся от центрального стебля, а также тускло-зеленые эллиптические листья до 10-12 см длиной.
Росток ашваганды (фото: en.wikipedia.org)
Ее цветки - мелкие, зеленые и колокольчатые.
Цветок ашваганды (фото: en.wikipedia.org)
Плоды - мясистые (с большим количеством мелких косточек), оранжево-красного цвета, размещенные в зеленых "розетках" чашелистиков на желтоватой треснувшей перепончатой оболочке.
Плод ашваганды (фото: en.wikipedia.org)
Снаружи полностью созревшие и снятые с растения плоды ашваганды несколько похожи на известный среди украинцев физалис (его родственник).
Созревшие плоды ашваганды (фото: en.wikipedia.org)
С санскрита "ашваганда" дословно переводится как "лошадь" (ashva) и "запах" (gandha), что указывает на специфический запах корней этого растения.
Оно произрастает в Индии, на Ближнем Востоке и северо-востоке Африки. В лекарственных целях культивируется ныне для промышленного сбора корневищ.
Корневища ашваганды (фото: en.wikipedia.org)
Практическое использование ашваганды
Считается, что впервые ашваганду стали использовать в традиционной аюрведической медицине Индии не менее 5 тыс. лет назад. При этом разные части этого растения имели различные предназначения:
- из корня чаще всего изготовляли аюрведический тоник.
- из семян и листьев - болеутоляющие отвары, настойки от вшей, косметическое мыло
- из свежих ягод (умеренно токсичных) - рвотное средство
В то же время в Европе и Америке исследовать и доказывать пользу веществ (содержащихся в корневище растения) ученые взялись примерно с 80-х годов прошлого века.
Учитывая все еще недостаточное количество информации - для официального клинического применения препаратов на основе ашваганды - ее используют сейчас для создания пищевых биологически активных добавок.
Чаще всего производители предлагают потребителям экстракт корня ашваганды в капсулах, таблетках или порошке.
Различные препараты на основе ашваганды (скриншот: prom.ua)
Чем полезна ашваганда
На сегодня исследователи обнаружили в ашваганде около 100 активных веществ и микроэлементов, а также исследовали ее основные действующие компоненты.
Некоторые считают, что добавки с ашвагандой являются чуть ли не панацеей, ведь они:
- обладают адаптогенными, седативными, мочегонными, жаропонижающими и обезболивающими эффектами.
- положительно влияют на центральную нервную, эндокринную и иммунную системы
- тормозят воспалительные и онкологические процессы
- повышают уровень гемоглобина, эритроцитов и меланина.
- повышают силу отрицательных ответов на стресс
- замедляют клеточное старение и т.п.
Специалисты могут назначать добавки на основе ашваганды при следующих болезнях и состояниях:
- хроническая усталость
- биполярные и обсессивно-компульсивные расстройства, тревожность, стресс
- снижение активности природных клеток-киллеров иммунной системы
- инфаркт миокарда
- остео-, ревматоидный и подагрический артриты
- язва желудка, индуцированная стрессом
- избыточная масса тела, преддиабет, сахарный диабет 2 типа
- гипотиреоз
- атеросклероз
- отеки
- бронхиальная астма
- сенная лихорадка
- проблемы с селезенкой
- климактерический синдром в перименопаузе
- эпилепсия
- трудности с засыпанием и продолжительностью сна без пробуждений
- возрастные проблемы с вестибулярным аппаратом
- старческая дегенеративная атаксия, деменция, болезни Альцгеймера и Паркинсона
- шизофрения
- лечение морфином наркомании
- периоды сдачи экзаменов и интенсивного обучения
Кроме того, ряд исследований указывает на то, что ашваганда может помочь в профилактике и борьбе с аденомами легких, предраковыми гинекологическими болезнями, саркомами, лейкозом, миелоидным лейкозом, онкологией легких, молочной железы, желудка, почек и предстательной железы.
Структура ашваганды (иллюстрация: en.wikipedia.org)
Кому ашваганду употреблять нельзя
Несмотря на такую "мощную" массу полезных свойств, некоторым людям ашваганду употреблять нельзя совсем (или же можно лишь в ограниченных количествах) - чтобы уберечь здоровье:
- детям до 12 лет
- женщинам в период беременности
- женщинам в период лактации (кормления грудью)
- людям с индивидуальной непереносимостью (аллергией)
- людям с диабетом
- людям, имеющим проблемы с артериальным давлением
- людям, имеющим проблемы со щитовидной железой
- людям с рассеянным склерозом
- людям с красной волчанкой, тиреоидитом, другими системными аутоиммунными заболеваниями
- людям с повышенным уровнем тестостерона
- людям, которые проходят курс медикаментозных препаратов или регулярно принимают определенные лекарственные средства (седативные препараты, антидепрессанты, муносупрессоры (иммунодепрессанты), гормоны и т.д.)
В любом случае эксперты советуют - прежде чем начинать принимать препараты на основе ашваганды - лучше всего проконсультироваться с врачом.
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