Що у сучасних смартфонах ламається найчастіше і як цьому зарадити

Що у смартфонах ламається найчастіше

Згідно з підрахунками низки експертів і результатами проведених серед користувачів опитувань, найчастіше у смартфонах ламається "найніжніший" і чи не найважливіший елемент - дисплей.

Внаслідок фізичних пошкоджень екран гаджета може:

працювати більш-менш нормально (якщо з'явились мікротріщини або "вмерли" кілька пікселів)

працювати частково (якщо тріщина велика і впливає на функціонал)

не працювати зовсім (якщо дисплей розбився повністю й не може виконувати своїх функцій)

Без екрана - ніяк (ілюстративне фото: pixabay.com)

Найбільш поширені "випадковості"

Уявити життя без телефона нині важко як дорослим, так і декому з дітей чи підлітків. Попри загальне розуміння крихкості дисплея, саме він регулярно стає жертвою людської необережності.

Найчастіше дисплей пошкоджується коли смартфон:

випадає з рук

падає з колін

падає зі столу чи інших предметів меблів

випадає з сумки чи рюкзака

потрапляє під ноги

потрапляє в руки малої дитини

Гаджет може випасти з рук під час фотографування (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як захистити дисплей телефона

В цілому існує кілька варіантів захисту екрана смартфона від фізичних пошкоджень.

Дехто вважає, що для цього достатньо буде придбати якісний протиударний чохол. Якщо гаджет у ньому впаде з висоти, чохол замортизує й удар не зашкодить телефону.

Водночас експерти стверджують, що так захистити екран, на жаль, неможливо (адже телефон може падати і бічною гранню, і на сам дисплей).

Іншим варіантом може стати чохол-книжка, що буцімто захищає гаджет з обох боків. Однак за "законом підлості" смартфон може впасти долу саме тоді, коли чохол не буде закритий, відтак екран все одно зазнає ушкоджень.

Виходячи з цього, кожному користувачеві радять подбати і про захист корпуса телефона (підібрати правильний чохол), і про окремий захист дисплея: