Что в современных смартфонах ломается чаще всего и как этого избежать

Что в смартфонах ломается чаще всего

Согласно подсчетам ряда экспертов и результатам проведенных среди пользователей опросов, чаще всего в смартфонах ломается самый "нежный" и едва ли не самый важный элемент - дисплей.

В результате физических повреждений экран гаджета может:

работать более или менее нормально (если появились микротрещины или "умерли" несколько пикселей)

работать частично (если трещина большая и влияет на функционал)

не работать вовсе (если дисплей разбился полностью и не может выполнять свои функции)

Без экрана - никак (иллюстративное фото: pixabay.com)

Самые распространенные "случайности"

Представить жизнь без телефона сейчас трудно как взрослым, так и некоторым детям или подросткам. Несмотря на общее понимание хрупкости дисплея, именно он регулярно становится жертвой человеческой неосторожности.

Чаще всего дисплей повреждается когда смартфон:

выпадает из рук

падает с колен

падает со стола или других предметов мебели

выпадает из сумки или рюкзака

попадает под ноги

попадает в руки маленького ребенка

Гаджет может выпасть из рук при фотографировании (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как защитить дисплей телефона

В целом существует несколько вариантов защиты экрана смартфона от физических повреждений.

Некоторые считают, что для этого достаточно будет купить качественный противоударный чехол. Если гаджет в нем упадет с высоты, чехол амортизирует и удар не повредит телефону.

В то же время, эксперты утверждают, что так защитить экран, к сожалению, невозможно (ведь телефон может падать и боковой гранью, и на сам дисплей).

Другим вариантом может стать чехол-книжка, который вроде бы защищает гаджет с обеих сторон. Однако по "закону подлости" смартфон может упасть на пол именно тогда, когда чехол не будет закрыт, и экран все равно повредится.

Исходя из этого, каждому пользователю советуют позаботиться и о защите корпуса телефона (подобрать правильный чехол), и об отдельной защите дисплея: