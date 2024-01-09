Що у сучасних смартфонах ламається найчастіше і як цьому зарадити
Деякі деталі смартфонів ламаються частіше за інші та потребують додаткового захисту від падіння з висоти, тріщин чи подряпин.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що у мобільних телефонах ламається найчастіше і як цьому зарадити.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: FIXIT Mobile, WHEC, Mobile Klinik, iTechua.
Що у смартфонах ламається найчастіше
Згідно з підрахунками низки експертів і результатами проведених серед користувачів опитувань, найчастіше у смартфонах ламається "найніжніший" і чи не найважливіший елемент - дисплей.
Внаслідок фізичних пошкоджень екран гаджета може:
- працювати більш-менш нормально (якщо з'явились мікротріщини або "вмерли" кілька пікселів)
- працювати частково (якщо тріщина велика і впливає на функціонал)
- не працювати зовсім (якщо дисплей розбився повністю й не може виконувати своїх функцій)
Без екрана - ніяк (ілюстративне фото: pixabay.com)
Найбільш поширені "випадковості"
Уявити життя без телефона нині важко як дорослим, так і декому з дітей чи підлітків. Попри загальне розуміння крихкості дисплея, саме він регулярно стає жертвою людської необережності.
Найчастіше дисплей пошкоджується коли смартфон:
- випадає з рук
- падає з колін
- падає зі столу чи інших предметів меблів
- випадає з сумки чи рюкзака
- потрапляє під ноги
- потрапляє в руки малої дитини
Гаджет може випасти з рук під час фотографування (ілюстративне фото: pixabay.com)
Як захистити дисплей телефона
В цілому існує кілька варіантів захисту екрана смартфона від фізичних пошкоджень.
Дехто вважає, що для цього достатньо буде придбати якісний протиударний чохол. Якщо гаджет у ньому впаде з висоти, чохол замортизує й удар не зашкодить телефону.
Водночас експерти стверджують, що так захистити екран, на жаль, неможливо (адже телефон може падати і бічною гранню, і на сам дисплей).
Іншим варіантом може стати чохол-книжка, що буцімто захищає гаджет з обох боків. Однак за "законом підлості" смартфон може впасти долу саме тоді, коли чохол не буде закритий, відтак екран все одно зазнає ушкоджень.
Виходячи з цього, кожному користувачеві радять подбати і про захист корпуса телефона (підібрати правильний чохол), і про окремий захист дисплея:
- використовувати спеціальний дисплейний спрей або "рідке скло", що захищає від подряпин і механічних пошкоджень (його потрібно періодично "оновлювати")
- наклеїти на екран захисну поліетиленову плівку (матову або глянсову), що здатна захистити поверхню від дрібних подряпин та несуттєвих ударів
- встановити на дисплей спеціальне захисне (загартоване) скло з високим рейтингом твердості (воно може бути дорожчим за плівку, проте захищає екран більш надійно)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почистити смартфон від сміття та прискорити його роботу.
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