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Что в современных смартфонах ломается чаще всего и как этого избежать

Вторник 09 января 2024 13:20
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Что в современных смартфонах ломается чаще всего и как этого избежать Телефон без защиты легко ломается (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые детали смартфонов ломаются чаще других и требуют дополнительной защиты от падения с высоты, трещин или царапин.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что в мобильных телефонах ломается чаще всего и как этого избежать.

При подготовке материала были использованы следующие источники: FIXIT Mobile, WHEC, Mobile Klinik, iTechua.

Что в смартфонах ломается чаще всего

Согласно подсчетам ряда экспертов и результатам проведенных среди пользователей опросов, чаще всего в смартфонах ломается самый "нежный" и едва ли не самый важный элемент - дисплей.

В результате физических повреждений экран гаджета может:

  • работать более или менее нормально (если появились микротрещины или "умерли" несколько пикселей)
  • работать частично (если трещина большая и влияет на функционал)
  • не работать вовсе (если дисплей разбился полностью и не может выполнять свои функции)

Iphone, Смартфон, Стол Письменный

Без экрана - никак (иллюстративное фото: pixabay.com)

Самые распространенные "случайности"

Представить жизнь без телефона сейчас трудно как взрослым, так и некоторым детям или подросткам. Несмотря на общее понимание хрупкости дисплея, именно он регулярно становится жертвой человеческой неосторожности.

Чаще всего дисплей повреждается когда смартфон:

  • выпадает из рук
  • падает с колен
  • падает со стола или других предметов мебели
  • выпадает из сумки или рюкзака
  • попадает под ноги
  • попадает в руки маленького ребенка

Смартфон, Фотография, Женщина, Запись

Гаджет может выпасть из рук при фотографировании (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как защитить дисплей телефона

В целом существует несколько вариантов защиты экрана смартфона от физических повреждений.

Некоторые считают, что для этого достаточно будет купить качественный противоударный чехол. Если гаджет в нем упадет с высоты, чехол амортизирует и удар не повредит телефону.

В то же время, эксперты утверждают, что так защитить экран, к сожалению, невозможно (ведь телефон может падать и боковой гранью, и на сам дисплей).

Другим вариантом может стать чехол-книжка, который вроде бы защищает гаджет с обеих сторон. Однако по "закону подлости" смартфон может упасть на пол именно тогда, когда чехол не будет закрыт, и экран все равно повредится.

Исходя из этого, каждому пользователю советуют позаботиться и о защите корпуса телефона (подобрать правильный чехол), и об отдельной защите дисплея:

  • использовать специальный дисплейный спрей или "жидкое стекло", защищающее от царапин и механических повреждений (его нужно периодически "обновлять")
  • наклеить на экран защитную полиэтиленовую пленку (матовую или глянцевую), которая способна защитить поверхность от мелких царапин и несущественных ударов.
  • установить на дисплей специальное защитное (закаленное) стекло с высоким рейтингом жесткости (оно может быть дороже пленки, однако защищает экран более надежно)

Напомним, ранее мы рассказывали, как почистить смартфон от мусора и ускорить его работу.

Читайте также, безопасно ли спать возле смартфона на зарядке.

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