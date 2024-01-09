Что в современных смартфонах ломается чаще всего и как этого избежать
Некоторые детали смартфонов ломаются чаще других и требуют дополнительной защиты от падения с высоты, трещин или царапин.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что в мобильных телефонах ломается чаще всего и как этого избежать.
При подготовке материала были использованы следующие источники: FIXIT Mobile, WHEC, Mobile Klinik, iTechua.
Что в смартфонах ломается чаще всего
Согласно подсчетам ряда экспертов и результатам проведенных среди пользователей опросов, чаще всего в смартфонах ломается самый "нежный" и едва ли не самый важный элемент - дисплей.
В результате физических повреждений экран гаджета может:
- работать более или менее нормально (если появились микротрещины или "умерли" несколько пикселей)
- работать частично (если трещина большая и влияет на функционал)
- не работать вовсе (если дисплей разбился полностью и не может выполнять свои функции)
Без экрана - никак (иллюстративное фото: pixabay.com)
Самые распространенные "случайности"
Представить жизнь без телефона сейчас трудно как взрослым, так и некоторым детям или подросткам. Несмотря на общее понимание хрупкости дисплея, именно он регулярно становится жертвой человеческой неосторожности.
Чаще всего дисплей повреждается когда смартфон:
- выпадает из рук
- падает с колен
- падает со стола или других предметов мебели
- выпадает из сумки или рюкзака
- попадает под ноги
- попадает в руки маленького ребенка
Гаджет может выпасть из рук при фотографировании (иллюстративное фото: pixabay.com)
Как защитить дисплей телефона
В целом существует несколько вариантов защиты экрана смартфона от физических повреждений.
Некоторые считают, что для этого достаточно будет купить качественный противоударный чехол. Если гаджет в нем упадет с высоты, чехол амортизирует и удар не повредит телефону.
В то же время, эксперты утверждают, что так защитить экран, к сожалению, невозможно (ведь телефон может падать и боковой гранью, и на сам дисплей).
Другим вариантом может стать чехол-книжка, который вроде бы защищает гаджет с обеих сторон. Однако по "закону подлости" смартфон может упасть на пол именно тогда, когда чехол не будет закрыт, и экран все равно повредится.
Исходя из этого, каждому пользователю советуют позаботиться и о защите корпуса телефона (подобрать правильный чехол), и об отдельной защите дисплея:
- использовать специальный дисплейный спрей или "жидкое стекло", защищающее от царапин и механических повреждений (его нужно периодически "обновлять")
- наклеить на экран защитную полиэтиленовую пленку (матовую или глянцевую), которая способна защитить поверхность от мелких царапин и несущественных ударов.
- установить на дисплей специальное защитное (закаленное) стекло с высоким рейтингом жесткости (оно может быть дороже пленки, однако защищает экран более надежно)
Напомним, ранее мы рассказывали, как почистить смартфон от мусора и ускорить его работу.
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