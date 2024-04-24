Що станеться з вашим тілом, якщо їсти шоколад щодня

Думка про шоколад викликає посмішку на вашому обличчі? О, так. Багато з нас обожнюють це смаколик. Але що буде, якщо їсти шоколад щодня?

В чому полягають плюси шоколаду

Шоколад надає енергію

Ваша щоденна плитка шоколаду може стати в нагоді, коли ви відчуваєте втому та стрес.

Вся справа в наявності кофеїну в цьому смаколику. І молочний, і чорний шоколад містять цей природний стимулятор.

Зазвичай, чим темніший шоколад, тим більше кофеїну міститься в одній порції. Крім того, шоколад є хорошим джерелом вуглеводів, які є першим джерелом палива для вашого тіла. А базове паливо дає вам енергію для бадьорості та руху.

У той час як деякі насолоджуються скромним зарядом енергії, перекушуючи шматочком шоколаду, інші можуть трохи нервувати, якщо вони чутливі до кофеїну,

За даними клініки Майо, навіть невеликі дози кофеїну можуть викликати неспокій і проблеми зі сном у людей, чутливих до кофеїну.

Тим не менш, для більшості дорослих 400 міліграмів кофеїну на день вважаються безпечними.

Але пам'ятайте, що у білому шоколаді немає кофеїну, оскільки він виготовлений лише з какао-масла, а не з твердих частинок какао.

Користь для серця

Цей продукт може бути чудовим для здоров’я вашого серця. Дійсно, потужні рослинні сполуки, які називаються флавоноїдами, які містяться в какао, можуть допомогти знизити рівень ЛПНЩ (він же "поганий") холестерин, покращити кровообіг і зменшити резистентність до інсуліну (яка пов’язана із захворюваннями серця та діабетом 2 типу).

Ба більше, деякі дослідження показують, що помірна кількість шоколаду може знизити артеріальний тиск, ризик інсульту та ліпідні панелі.

Підтримує здоров'я мозку

Деякі дослідження показують, що флаваноли в шоколаді можуть бути пов'язані з покращенням пам'яті.

Фактично, невелике дослідження в листопаді 2019 року в журналі Nutrients пов’язало споживання 24 грамів темного шоколаду щодня протягом місяця з покращенням когнітивних функцій і продуктивності.

І ці позитивні ефекти тривали три тижні після того, як учасники перестали щодня їсти шоколад.

За даними Harvard Health Publishing, ця властивість захисту мозку може бути частково пов’язана зі здатністю флавоноїдів сприяти притоку крові до частин мозку, пов’язаних з пам’яттю та мисленням.

Чи корисний шоколад (фото: freepik.com)

Мінуси споживання шоколаду

Може сприяти збільшенню ваги

Шоколад - висококалорійний продукт. І якщо споживати надмірну кількість калорій, це може призвести до збільшення ваги.

Що стосується набору кілограмів, особливо проблематичним є вміст цукру в шоколаді. Продукти, які спричиняють різке підвищення рівня цукру в крові та інсуліну (наприклад, солодкий шоколад), можуть викликати почуття голоду та переїдання.

З часом ця закономірність може збільшити ризик збільшення ваги, а також ризик діабету та серцевих захворювань. Але у всьому важлива міра. Якщо щодня ви будете їсти невелику кількість шоколаду - ви не наберете кілограми.

Можуть виникнути проблеми зі шлунком

Залежно від типу шоколаду він може містити більше молочних продуктів і доданого цукру. І це може спричинити проблеми зі шлунково-кишковим трактом, як діарея, здуття живота, біль у шлунку та гази - особливо якщо у вас непереносимість лактози.

Крім того, якщо ви їсте багато шоколаду і чутливі до кофеїну, кофеїн також може спровокувати рідкий стілець.