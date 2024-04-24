Что произойдет с вашим телом, если есть шоколад каждый день

Мнение о шоколаде вызывает улыбку на вашем лице? О, да. Многие из нас обожают этот вкус. Но что будет, если есть шоколад каждый день?

В чем состоят плюсы шоколада

Шоколад придает энергию

Ваша ежедневная плитка шоколада может пригодиться, когда вы чувствуете усталость и стресс.

Все дело налицо кофеина в этом вкусности. И молочный и черный шоколад содержат этот природный стимулятор.

Обычно чем темнее шоколад, тем больше кофеина содержится в одной порции. Кроме того, шоколад является хорошим источником углеводов, который является первым источником топлива для вашего тела. А базовое горючее дает вам энергию для бодрости и движения.

В то время как некоторые наслаждаются скромным зарядом энергии, перекусывая кусочком шоколада, другие могут немного нервничать, если они чувствительны к кофеину.

По данным клиники Майо, даже небольшие дозы кофеина могут вызвать беспокойство и проблемы со сном у людей, чувствительных к кофеину.

Тем не менее, для большинства взрослых 400 миллиграмм кофеина в день считаются безопасными.

Но помните, что в белом шоколаде нет кофеина, поскольку он изготовлен только из какао-масла, а не из твердых частиц какао.

Польза для сердца

Этот продукт может быть отличным для здоровья вашего сердца. Действительно, мощные растительные соединения, которые называются флавоноидами, содержащимися в какао, могут помочь снизить уровень ЛПНП (он же "плохой") холестерин, улучшить кровообращение и уменьшить резистентность к инсулину (связанную с заболеваниями сердца и диабетом 2 типа).

Более того, некоторые исследования показывают, что умеренное количество шоколада может снизить артериальное давление, риск инсульта и липидные панели.

Поддерживает здоровье мозга

Некоторые исследования показывают, что флаванолы в шоколаде могут быть связаны с улучшением памяти.

Фактически небольшое исследование в ноябре 2019 года в журнале Nutrients связало потребление 24 граммов темного шоколада ежедневно в течение месяца с улучшением когнитивных функций и производительности.

И эти положительные эффекты продолжались три недели после того, как участники перестали каждый день есть шоколад.

По данным Harvard Health Publishing, это свойство защиты мозга может быть частично связано со способностью флавоноидов способствовать притоку крови к частям мозга, связанным с памятью и мышлением.

Полезен ли шоколад (фото: freepik.com)

Минусы потребления шоколада

Может способствовать увеличению веса

Шоколад - высококалорийный продукт. И если потреблять избыточное количество калорий, это может привести к увеличению веса.

Что касается набора килограммов, особенно проблематично содержание сахара в шоколаде. Продукты, которые приводят к резкому повышению уровня сахара в крови и инсулина (например, сладкий шоколад), могут вызвать чувство голода и переедания.

С течением времени эта закономерность может увеличить риск увеличения веса, а также риск диабета и сердечных заболеваний. Но во всем важна мера. Если ежедневно вы будете есть небольшое количество шоколада – вы не наберете килограмма.

Могут возникнуть проблемы с желудком

В зависимости от типа шоколада он может содержать больше молочных продуктов и добавленного сахара. И это может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, как диарея, вздутие живота, боли в желудке и газы - особенно если у вас непереносимость лактозы.

Кроме того, если вы едите много шоколада и чувствительны к кофеину, кофеин может спровоцировать жидкий стул.