Що станеться з тілом астронавта, якщо він помре у космосі? В NASA дали відповідь

Якщо це станеться на Міжнародній космічній станції, то тіло померлого астронавта будуть зберігати у холодному місці, а згодом - відправлять на Землю. Зараз у NASA розглядають й інший варіант - наприклад, викидання тіла у космос або його знищення під час входу в атмосферу.

"Якби хтось загинув під час польоту, я б спершу перевів його в шлюз. Тримав би в гермокостюмі. Насправді тіла швидше розкладаються в скафандрі, але ми не хочемо запаху гнилого м'яса чи виділення газів, це негігієнічно. Тож ми б тримали тіло у костюмі й розмістили б там, де холодно", - розповів астронавт та екс-командир МКС Кріс Хедфілд.

У випадку смерті під час тривалої місії, скажімо, під час польоту на Марс, зберігати тіло у холоді буде дуже складно. Тому науковці розглядають ще один варіант - кріогенне заморожування та подрібнення тіла за допомогою роботизованої руки зовні космічного корабля.

Якщо астронавт помре на Місяці, то його тіло не буде розкладатися звичайним чином. Через відсутність атмосфери та бактерій тіло дуже швидко висохне та змерзне, перетворившись на таку собі "місячну мумію". Радіація та перепади температур будуть поступово руйнувати тіло, але цей процес може тривати навіть мільйони років.

У NASA вже зараз готуються до майбутніх туристичних польотів і завчасно думають, що ж робити з тілами. І це питання має не тільки практичні, а й етичні аспекти. Бо забруднювати інші небесні тіла земними мікробами - не варіант, то розглядають можливість кремації або поховання тіл на Місяці.