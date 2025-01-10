Что произойдет с телом астронавта, если он умрет в космосе? В NASA дали ответ

Если это произойдет на Международной космической станции, то тело умершего астронавта будут хранить в холодном месте, а впоследствии - отправят на Землю. Сейчас в NASA рассматривают и другой вариант - например, выброс тела в космос или его уничтожение при входе в атмосферу.

"Если бы кто-то погиб во время полета, я бы сначала перевел его в шлюз. Держал бы в гермокостюме. На самом деле тела быстрее разлагаются в скафандре, но мы не хотим запаха гнилого мяса или выделения газов, это негигиенично. Поэтому мы бы держали тело в костюме и разместили бы там, где холодно", - рассказал астронавт и экс-командир МКС Крис Хедфилд.

В случае смерти во время длительной миссии, скажем, во время полета на Марс, хранить тело в холоде будет очень сложно. Поэтому ученые рассматривают еще один вариант - криогенное замораживание и измельчение тела с помощью роботизированной руки снаружи космического корабля.

Если астронавт умрет на Луне, то его тело не будет разлагаться обычным образом. Из-за отсутствия атмосферы и бактерий тело очень быстро высохнет и замерзнет, превратившись в некую "лунную мумию". Радиация и перепады температур будут постепенно разрушать тело, но этот процесс может длиться даже миллионы лет.

В NASA уже сейчас готовятся к будущим туристическим полетам и заблаговременно думают, что же делать с телами. И этот вопрос имеет не только практические, но и этические аспекты. Так как загрязнять другие небесные тела земными микробами - не вариант, то рассматривают возможность кремации или захоронения тел на Луне.