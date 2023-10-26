На Місяці поховали першу людину з Землі: ким вона була

Прах відомого американського астрогеолога Юджина Шумейкера поховали на Місяці. Видатний вчений став першим землянином, у якого могила знаходиться на місяці.

Ким він був та чому його прах вирішили поховати саме на Місяці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Хто такий Юджин Шумейкер

Юджин Шумейкер - видатний американський вчений-геолог, планетолог. Засновник наукового напрямку - астрогеологии. Один з першовідкривачів комети Шумейкерів-Леві 9, яка врізалася у Юпітер.

Народився у Лос-Анджелесі 28 квітня 1928 року. У 19 років отримав диплом бакалавра Каліфорнійського технологічного інституту. Працював у геологічній службі США, де розвідував поклади Урану в Колорадо та Юті.

У 1952 році відвідав Аризонський метеоритний кратер і почав цікавитися походження кратерів на Місяці. У 1954 році виконав порівняльне дослідження кратера, який утворився внаслідок ядерного вибуху у Юті та отримав диплом фахівця. У 1960 році здобув докторський ступінь.

З 1961 року почав навчати геології астронавтів місячної програми. Юджин багато років мріяв побувати на Місяці, але лікарі виявили у нього Аддісонову хворобу, яка не дозволила йому стати астронавтом.

1965 року був створений центр астрогеології, який запропонували очолити Шумейкеру. Він став координатором селенологічних досліджень під час висадки на Місяць.

1973 року розробив разом з Елеонорою Хелін план пошуку астероїдів, які перетинають орбіти планет та почав систематичне вивчення таких об'єктів.

Юджин Шумейкер (фото: wikimedia.org)

Юджин Шумейкер нагороджений Медаллю Джеймса Крейга Вотсона, він став лауреатом премії Крейпера і на його честь названий космічний апарат NEAR Shoemaker, астроблему в Австралії та астероїд 2074.Також його ім'ям назвали площу у місті Нердлінген у Баварії, де 1990 року відкрили музей кратера Рис. А ще йому присвятили пісню музиканти групи Nightwish.

У 1951 році Юджин одружився з Керолін Джин Спеллман, яка стала жінкою-астрономом і до 2002 року відкрила 32 комети та понад 800 астероїдів. У шлюбі вчених народилося троє дітей - Крісті, Лінда та Патрік.

Чому Юджин Шумейкер похований на Місяці

Місяць та усе, що з ним було пов'язано - стало найбільшим захопленням Юджина. Він дуже хотів стати астронавтом, але доля мала на нього зовсім інші плани і його мрії не судилося збутися через здоров'я.

Тоді він у своїй останній волі попросив тіло кремувати й поховати в одному з місячних кратерів. У липні 1997 року Шумейкер загинув у автокатастрофі.

Юджин Шумейкер (фото: wikimedia.org)

Вчена спільнота на знак визнання його заслуг, здійснила його останню волю. Через рік після його загибелі апарат Lunar Prospector скинув капсулу з прахом вченого в один з кратерів Місяця.

У цю капсулу також поклали фото Кратера Диявола, відкритого Шумейкером, та уривок "Ромео та Джульєтти", улюбленого твору вченого.