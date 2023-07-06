Чому не можна кожного дня заряджати телефон "швидкою" зарядкою

Що може статись

Якщо кожного дня використовувати "швидку" зарядку, то батарея смартфона зноситься швидше.

Якщо до вашого смартфона підходить зарядний пристрій потужністю 40 Вт або вище, важливо не використовувати його щодня. Не всі користувачі знають, що ця звичка може значно погіршити стан батареї лише за перший рік використання.

Щоб уникнути швидкого зношування батареї, варто мати додатковий, звичайний зарядний пристрій.

Зокрема, швидкий зарядний пристрій залиште на випадок, коли вам реально потрібно миттєво відновити запас енергії. Все тому, що використання такої зарядки щодня може збільшити навантаження на акумулятор, а це призведе до його швидкого зношування.

Як правильно заряджати

Не можна заряджати, якщо сильно нагрітий телефон

Якщо влітку ви залишили телефон на сонячному підвіконні, де він сильно нагрівся, швидкість реакції обміну електронами сильно зростає, а це зменшує час життя батареї.

Необхідно вчасно прибирати смартфон із зарядки

Найкраще не допускати зниження рівня заряду смартфона нижче 15% та заряджати його до 70-80%.

Це допоможе уникнути надмірного навантаження та продовжить термін експлуатації акумулятора.

Використовуйте тільки оригінальну зарядку

Використання китайських підробок або несертифікованих зарядних пристроїв може пошкодити акумулятор телефону. Тому рекомендується використовувати тільки оригінальні зарядні пристрої, що поставляються виробником.

"Рідна" зарядка переважно має певні характеристики та специфікації, які відповідають вашому смартфону.