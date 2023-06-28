Що не можна ставити на заставку телефону, щоб не накликати неприємності на себе та рідних

На заставку телефону багато людей ставлять фотографії близьких чи абстрактні картинки, фотографії загадкових місць природи. Такі картинки вибирають, щоб отримувати приємні емоції, натхнення. Але часом ці заставки можуть завдати шкоди й навіть притягти неприємності.

Які заставки не варто ставити на екран свого смартфона – читайте у матеріалі нижче.

Власне фото

Не варто ставити свої фотографії на заставку телефону, бо на такий знімок можна легко навести пристріт на хвороби або невдачі. Особливо небезпечними є фотографії, де власник телефону дивиться прямо в об'єктив.

Фото з коханою людиною

А також весільні світлини, сімейні знімки. Люди за своєю природою заздрісні й можуть наврочити на чиїсь стосунки, навіть без особливих здібностей та без власного бажання. Щастя любить тишу, тому бережіть його від випадкового погляду, який може виявитися не доброзичливим.

Фото дітей

Типова помилка багатьох батьків. Діти - світла енергетика, але досить слабка. І цим можуть скористатися люди зі злими намірами - вони можуть нашкодити вам і вашій дитині, а також підживлюватися чистою енергетикою вашої дитини. Ну і головна небезпека – пристріт та порча.

Це ж правило стосується і фотографій вагітних жінок - недобра людина може навести порчу чи пристріт як на маму, так і на майбутнього малюка.

Фото померлих людей

Нам хочеться зберегти спогади про померлих близьких людей і здається, що вони будуть з нами, якщо тримати їх фото перед очима. Але на жаль, це дуже погана прикмета - ставити на заставку знімок людини, якої вже немає в живих.

Потрібно прийняти та усвідомити той факт, що близької людини більше немає і відпустити її. Такі фото не несуть нічого хорошого – лише енергетику руйнування. А ще вони здатні притягувати у життя власника телефону різні неприємності та навіть смерть.

Стихії та місця з негативним забарвленням

Блискавка, гроза, шторм, виверження вулкана та інші явища – це події із руйнівною енергетикою. Вони можуть спровокувати руйнування та втрати в особистому житті. Не варто ставити такі заставки на екран свого смартфона.

Також небажано тримати під руками постійно фото зруйнованих будівель, палаців, фортець, лікарень та цвинтарів.

Гострі предмети, злі істоти та незрозумілі символи

Ножі, мечі, шаблі, будь-яка зброя, хрести, маги, чудовиська, монстри – все це може притягувати негатив у ваше життя.

Дуже обережно треба бути з незрозумілими символами та ієрогліфами, значення яких ви не знаєте – є ризик, що в них приховано щось погане.

І будьте обережні із зображенням рун - у кожної їх є подвійне значення, залежно від положення.