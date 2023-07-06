Почему нельзя каждый день заряжать телефон "быстрой" зарядкой

Что может произойти

Если каждый день использовать "быструю" зарядку, батарея смартфона износится быстрее.

Если к смартфону подходит зарядное устройство мощностью 40 Вт или выше, важно не использовать его каждый день. Не все пользователи знают, что эта привычка может значительно ухудшить состояние батареи только за первый год использования.

Чтобы избежать быстрого износа батареи, следует иметь дополнительное, обычное зарядное устройство.

В частности, быстрое зарядное устройство оставьте на случай, когда вам реально нужно мгновенно восстановить запас энергии. Все потому, что использование такой зарядки ежедневно может увеличить нагрузку на аккумулятор, что приведет к его быстрому износу.

Как правильно заряжать

Нельзя заряжать, если сильно нагретый телефон

Если летом вы оставили телефон на солнечном подоконнике, где он сильно нагрелся, скорость реакции обмена электронами сильно возрастает, что уменьшает время жизни батареи.

Необходимо вовремя убирать смартфон из зарядки

Лучше не допускать снижения уровня заряда смартфона ниже 15% и заряжать его до 70-80%.

Это поможет избежать чрезмерной нагрузки и продлит срок эксплуатации аккумулятора.

Используйте только оригинальную зарядку

Использование китайских подделок или не сертифицированных зарядных устройств может повредить аккумулятор телефона. Поэтому рекомендуется использовать только оригинальные зарядные устройства, поставляемые производителем.

"Родная" зарядка имеет преимущественно определенные характеристики и спецификации, которые соответствуют вашему смартфону.