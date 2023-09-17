Дуже небезпечно. Українцям нагадали про наслідки передозування вітаміном D

Восени зменшується кількість сонячних днів, відповідно, люди починають менше отримувати вітаміну D. Аби це компенсувати багато хто самовільно приймає препарати.
Невролог Ксенія Пісоцька розповіла в коментарі РБК-Україна, чим небезпечно неконтрольоване вживання вітаміну D.
"Вітамін D часто призначають при розсіяному склерозі, остеопорозі, рахіті, депресії та інших захворюваннях. Як фахівець з лікування розсіяного склерозу, я все частіше спостерігаю тенденцію до самолікування вітаміном D або його безконтрольний прийом", - розповіла невролог.
Вона зазначає, що один із таких прикладів - лікування розсіяного склерозу вітаміном D за протоколом Коїмбру, згідно з яким щоденна доза вітаміну може досягати 70 000 - 80 000 МО. Це катастрофічно величезні дози. І, незважаючи на те, що цей протокол застосовується в багатьох розвинених країнах, його наслідки можуть призводити до серйозних побічних ефектів.
За даними Європейського комітету з лікування розсіяного склерозу, таке лікування може призводити до негативних наслідків як з боку перебігу розсіяного склерозу, так і організму в цілому.
"У своїй практиці я застосовую вітамін D, але в невеликих дозах (від 2000 до 5000 МО, залежно від рівня дефіциту вітаміну) і обов'язково під контролем аналізів. Як зрозуміти, що не вистачає вітаміну D? Для цього треба здати аналіз крові на його вміст і, залежно від рівня вітаміну, визначити дозування, і вже потім приймати рішення про курс прийому вітаміну", - додає лікар.
Лікар наголошує, що хоча роль вітаміну D в організмі дуже важлива, це не привід самостійного лікування чи профілактичного прийому. Гіпервітаміноз вітаміну D призводить до серйозних побічних ефектів та захворювань.
"Буває, що пацієнти звертаються вже після передозування. У моїй практиці цим зловживають пацієнти із розсіяним склерозом. Є зв'язок між низьким рівнем вітаміну D та розвитком розсіяного склерозу. Проте, дуже важливо знати, що вітамін D - далеко не перший і не єдиний фактор можливого розвитку розсіяного склерозу. Також науці відомо про вплив вітаміну D на імунну систему", - пояснює Пісоцька.
Основні симптоми передозування вітаміну D:
Також варто обережно приймати вітамін і при сечокам'яній хворобі - дефіцит потрібно заповнювати строго під лабораторним контролем.
"Одне із завдань вітаміну D у регуляції обміну кальцію - підвищення швидкості всмоктування останнього у шлунково-кишковому тракті. Коли вітаміну D багато, рівень кальцію в організмі також підвищується, а поява кальцію в сечі - один із факторів утворення каменів", - каже лікар.
Якщо Ви підозрюєте передозування вітаміном D, необхідно негайно припинити прийом вітаміну, пити більше води, обмежити споживання продуктів, що містять кальцій і негайно звернутися за консультацією терапевта або невролога.
"У жодному випадку не займайтеся самолікуванням та суворо виконуйте всі рекомендації лікаря. Пам'ятайте, будь-який вітамін призначається лише при його нестачі", - застерігає Пісоцька.
"Згідно з дослідженням проведеним медичною лабораторією "Ескулаб" у липні 2023 року, серед пацієнтів, які здавали дослідження на вітамін D протягом 2022-2023 років, у 7% виявлено надлишок в організмі", - розповів нам менеджер лабораторії Павло Копнов.
Більшість клінічних випадків гіпервітамінозу D викликані неправильним дозуванням добавок. Рекомендації щодо оптимального рівня вітаміну D різняться, але дослідження показують, що значення між 30–60 нг/мл є оптимальними.
Де міститься багато вітаміну D (скриншот)
"Достатню кількість вітаміну D можна утворити при помірному впливі сонця на обличчя, руки та ноги, в середньому 5-30 хвилин двічі на тиждень. Чим темніша шкіра і слабкіше сонячне світло, тим більше хвилин необхідно для впливу. Передозування вітаміну D неможливо через ультрафіолетове опромінення: шкіра досягає рівноваги, коли вітамін розкладається так само швидко, як і утворюється", - пояснює Копнов.
Пацієнти з певними захворюваннями, такими як первинний гіперпаратиреоз, набагато більш чутливі до вітаміну D і розвивають гіперкальціємію у відповідь на будь-яке збільшення споживання вітаміну D. А гіперкальціємія жінки під час вагітності може призводити до синдрому інтелектуальної недостатності та деформації обличчя.
Раніше ми писали про те, що лікар зробив гучну заяву щодо того, чи треба приймати вітаміни восени.
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