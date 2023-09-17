Дуже небезпечно. Українцям нагадали про наслідки передозування вітаміном D

Чому не можна самовільно приймати вітамін D

"Вітамін D часто призначають при розсіяному склерозі, остеопорозі, рахіті, депресії та інших захворюваннях. Як фахівець з лікування розсіяного склерозу, я все частіше спостерігаю тенденцію до самолікування вітаміном D або його безконтрольний прийом", - розповіла невролог.

Вона зазначає, що один із таких прикладів - лікування розсіяного склерозу вітаміном D за протоколом Коїмбру, згідно з яким щоденна доза вітаміну може досягати 70 000 - 80 000 МО. Це катастрофічно величезні дози. І, незважаючи на те, що цей протокол застосовується в багатьох розвинених країнах, його наслідки можуть призводити до серйозних побічних ефектів.

За даними Європейського комітету з лікування розсіяного склерозу, таке лікування може призводити до негативних наслідків як з боку перебігу розсіяного склерозу, так і організму в цілому.

"У своїй практиці я застосовую вітамін D, але в невеликих дозах (від 2000 до 5000 МО, залежно від рівня дефіциту вітаміну) і обов'язково під контролем аналізів. Як зрозуміти, що не вистачає вітаміну D? Для цього треба здати аналіз крові на його вміст і, залежно від рівня вітаміну, визначити дозування, і вже потім приймати рішення про курс прийому вітаміну", - додає лікар.

Чим небезпечне передозування

Лікар наголошує, що хоча роль вітаміну D в організмі дуже важлива, це не привід самостійного лікування чи профілактичного прийому. Гіпервітаміноз вітаміну D призводить до серйозних побічних ефектів та захворювань.

"Буває, що пацієнти звертаються вже після передозування. У моїй практиці цим зловживають пацієнти із розсіяним склерозом. Є зв'язок між низьким рівнем вітаміну D та розвитком розсіяного склерозу. Проте, дуже важливо знати, що вітамін D - далеко не перший і не єдиний фактор можливого розвитку розсіяного склерозу. Також науці відомо про вплив вітаміну D на імунну систему", - пояснює Пісоцька.

Основні симптоми передозування вітаміну D:

загальна втома та стомлюваність

підвищений артеріальний тиск

болі в м'язах та суглобах

шлунково-кишкові розлади (нудота, блювання, діарея)

Також варто обережно приймати вітамін і при сечокам'яній хворобі - дефіцит потрібно заповнювати строго під лабораторним контролем.

"Одне із завдань вітаміну D у регуляції обміну кальцію - підвищення швидкості всмоктування останнього у шлунково-кишковому тракті. Коли вітаміну D багато, рівень кальцію в організмі також підвищується, а поява кальцію в сечі - один із факторів утворення каменів", - каже лікар.

Якщо Ви підозрюєте передозування вітаміном D, необхідно негайно припинити прийом вітаміну, пити більше води, обмежити споживання продуктів, що містять кальцій і негайно звернутися за консультацією терапевта або невролога.

"У жодному випадку не займайтеся самолікуванням та суворо виконуйте всі рекомендації лікаря. Пам'ятайте, будь-який вітамін призначається лише при його нестачі", - застерігає Пісоцька.

Як часто спостерігають передозування у пацієнтів

"Згідно з дослідженням проведеним медичною лабораторією "Ескулаб" у липні 2023 року, серед пацієнтів, які здавали дослідження на вітамін D протягом 2022-2023 років, у 7% виявлено надлишок в організмі", - розповів нам менеджер лабораторії Павло Копнов.

Більшість клінічних випадків гіпервітамінозу D викликані неправильним дозуванням добавок. Рекомендації щодо оптимального рівня вітаміну D різняться, але дослідження показують, що значення між 30–60 нг/мл є оптимальними.

Де міститься багато вітаміну D (скриншот)

Чи може бути передозування вітаміну D від сонця

"Достатню кількість вітаміну D можна утворити при помірному впливі сонця на обличчя, руки та ноги, в середньому 5-30 хвилин двічі на тиждень. Чим темніша шкіра і слабкіше сонячне світло, тим більше хвилин необхідно для впливу. Передозування вітаміну D неможливо через ультрафіолетове опромінення: шкіра досягає рівноваги, коли вітамін розкладається так само швидко, як і утворюється", - пояснює Копнов.

Пацієнти з певними захворюваннями, такими як первинний гіперпаратиреоз, набагато більш чутливі до вітаміну D і розвивають гіперкальціємію у відповідь на будь-яке збільшення споживання вітаміну D. А гіперкальціємія жінки під час вагітності може призводити до синдрому інтелектуальної недостатності та деформації обличчя.