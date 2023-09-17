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Очень опасно. Украинцам напомнили о последствиях передозировки витамином D

Почему нельзя самовольно принимать витамин D (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Осенью уменьшается количество солнечных дней, соответственно люди начинают меньше получать витамина D. Чтобы это компенсировать многие самовольно принимают препараты.

Невролог Ксения Писоцкая рассказала в комментарии РБК-Украина, чем опасно неконтролируемое употребление витамина D.

Почему нельзя самовольно принимать витамин D

"Витамин D часто назначают при рассеянном склерозе, остеопорозе, рахите, депрессии и других заболеваниях. Как специалист по лечению рассеянного склероза, я все чаще наблюдаю тенденцию к самолечению витамином D или его бесконтрольный прием", - рассказала невролог.

Она отмечает, что один из таких примеров - лечение рассеянного склероза витамином D по протоколу Коимбра, согласно которому ежедневная доза витамина может достигать 70 000 - 80 000 МЕ. Это катастрофически большие дозы. И, несмотря на то, что этот протокол применяется во многих развитых странах, его последствия могут привести к серьезным побочным эффектам.

По данным Европейского комитета по лечению рассеянного склероза, такое лечение может приводить к негативным последствиям как со стороны протекания рассеянного склероза, так и организма в целом.

"В своей практике я применяю витамин D, но в небольших дозах (от 2000 до 5000 МЕ, в зависимости от уровня дефицита витамина) и обязательно под контролем анализов. Как понять, что не хватает витамина D? Для этого нужно сдать анализ крови на его содержание и, в зависимости от уровня витамина, определить дозировку, и уже потом принимать решение о курсе приема витамина", - добавляет врач.

Чем опасна передозировка

Врач отмечает, что хотя роль витамина D в организме очень важна, это не повод для самостоятельного лечения или профилактического приема. Гипервитаминоз витамина D приводит к серьезным побочным эффектам и заболеваниям.

"Бывает, что пациенты обращаются уже после передозировки. В моей практике этим злоупотребляют пациенты с рассеянным склерозом. Существует связь между низким уровнем витамина D и развитием рассеянного склероза. Однако очень важно знать, что витамин D - далеко не первый и не единственный фактор возможного развития рассеянного склероза. Также науке известно о влиянии витамина D на иммунную систему", - объясняет Писоцкая.

Основные симптомы передозировки витамина D:

  • общая усталость и утомляемость
  • повышенное артериальное давление
  • боли в мышцах и суставах
  • желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея)

Также следует осторожно принимать витамин и при мочекаменной болезни - дефицит нужно восполнять строго под лабораторным контролем.

"Одна из задач витамина D в регуляции обмена кальция - повышение скорости всасывания последнего в желудочно-кишечном тракте. Когда витамина D много, уровень кальция в организме также повышается, а появление кальция в моче - один из факторов образования камней", - говорит врач.

Если вы подозреваете передозировку витамином D, необходимо немедленно прекратить прием витамина, пить больше воды, ограничить потребление продуктов, содержащих кальций и немедленно обратиться за консультацией терапевта или невролога.

"Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и строго следуйте всем рекомендациям врача. Помните, любой витамин назначается только при его недостатке", - предостерегает Писоцкая.

Как часто наблюдают передозировку у пациентов

"Согласно исследованию проведенному медицинской лабораторией "Эскулаб" в июле 2023 года, среди пациентов, сдавших исследование на витамин D в течение 2022-2023 годов, у 7% выявлен избыток в организме", - рассказал нам менеджер лаборатории Павел Копнов.

Большинство клинических случаев гипервитаминоза D вызваны неправильной дозировкой добавок. Рекомендации по оптимальному уровню витамина D различаются, но исследования показывают, что значения между 30-60 нг/мл - оптимальны.

Где содержится много витамина D (скриншот)

Может ли быть передозировка витамина D от солнца

"Достаточное количество витамина D можно образовать при умеренном воздействии солнца на лицо, руки и ноги, в среднем 5-30 минут дважды в неделю. Чем темнее кожа и слабее солнечный свет, тем больше минут необходимо для воздействия. Передозировка витамина D невозможна из-за ультрафиолетового облучения: кожа достигает равновесия, когда витамин разлагается так же быстро, как и образуется", - объясняет Копнов.

Пациенты с определенными заболеваниями, такими как первичный гиперпаратиреоз, гораздо более чувствительны к витамину D и развивают гиперкальциемию в ответ на увеличение потребления витамина D. А гиперкальциемия женщины во время беременности может приводить к синдрому интеллектуальной недостаточности и деформации лица.

Ранее мы писали о том, что врач сделал громкое заявление о том, нужно ли принимать витамины осенью.

Читайте также о том, как питаться осенью, чтобы поддержать здоровье.

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