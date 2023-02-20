Що станеться з організмом, якщо з'їсти продукти із цвіллю

Чи уся цвіль є небезпечною для здоров'я

Деякі види цвілі застосовують у харчовій промисловості. Наприклад, Penicillium використовується у виробництві багатьох видів сиру, включаючи блакитний сир, горгонзолу, брі та камамбер.

Штами, які використовуються для виготовлення цих продуктів, безпечні для споживання, оскільки вони не можуть виробляти шкідливі мікотоксини. Умови, в яких вони живуть у сирі, не сприяють виробленню цих організмів.

Інші безпечні цвілі - це Aspergillus oryzae, які використовуються для ферментації соєвих бобів для виготовлення соєвого соусу. Вони також використовуються для виготовлення оцту, а також ферментованих напоїв, включаючи японський напій саке.

Важливо зауважити, що навіть попри те, що деякі види цвілі додаються до певних продуктів під час виробництва, цвіль все одно може зіпсувати іншу їжу.

Яку загрозу становить цвіль у продуктах

Цвіль може виробляти токсичні хімічні речовини, які називаються мікотоксинами. Вони можуть спричинити захворювання та навіть смерть, залежно від спожитої кількості, тривалості впливу та віку та стану здоров’я людини.

Гостра токсичність включає шлунково-кишкові симптоми, такі як блювання та діарея, а також гостре захворювання печінки. Тривалий низький рівень мікотоксинів може пригнічувати імунну систему і навіть викликати рак.

Окрім вживання зараженої їжі, люди також можуть піддаватися впливу мікотоксинів у навколишньому середовищі через вдихання або контакт зі шкірою.

Одним із найпоширеніших, найтоксичніших і найбільш вивчених мікотоксинів є афлатоксин. Це відомий канцероген і може спричинити смерть при попаданні в організм у великих кількостях. Зараження афлатоксином частіше зустрічається в теплих регіонах і часто пов’язане з умовами посухи.

Афлатоксин, як і багато інших мікотоксинів, є дуже термостійким, тому він може вижити під час обробки їжі. Він може міститися в оброблених продуктах, таких як арахісове масло.

Що робити, якщо виявили цвіль у продуктах

Якщо цвіль появилась на м’якій їжі, її слід викинути. Такі продукти мають високий вміст вологи, тому під їхньою поверхнею легко може рости цвіль, яку важко виявити. Разом з цим можуть розвиватися бактерії.

Простіше позбутися від цвілі твердих продуктів, наприклад, твердого сиру. Просто відріжте запліснявілу частину. Як правило, у тверду або щільну їжу нелегко проникає цвіль.

Якщо їжа повністю вкрита пліснявою, її слід викинути. Також не варто нюхати продукти зі цвіллю, оскільки це може викликати проблеми з диханням.