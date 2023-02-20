Что произойдет с организмом, если съесть продукты с плесенью

Вся ли плесень опасна для здоровья

Некоторые виды плесени применяются в пищевой промышленности. Например, Penicillium используют в производстве многих видов сыра, включая голубой сыр, горгонзолу, бри и камамбер.

Штаммы, используемые для изготовления этих продуктов, безопасны для употребления, поскольку они не могут производить вредные микотоксины. Условия, в которых они обитают в сыре, не способствуют выработке этих организмов.

Другие безопасные плесени - это Aspergillus oryzae, которые используются для ферментации соевых бобов для изготовления соевого соуса. Они также используются для приготовления уксуса, а также ферментированных напитков, включая японский напиток саке.

Важно заметить, что даже несмотря на то, что некоторые виды плесени додают к определенным продуктам при производстве, плесень все равно может испортить некоторую еду.

Какую угрозу представляет плесень в продуктах

Плесень может производить токсичные химические вещества, называемые микотоксинами. Они могут вызвать заболевание и даже смерть в зависимости от потребленного количества, продолжительности воздействия и возраста и состояния здоровья человека.

Острая токсичность включает желудочно-кишечные симптомы, такие как рвота и диарея, а также острое заболевание печени. Длительный низкий уровень микотоксинов может подавлять иммунную систему и даже вызвать рак.

Кроме употребления зараженной пищи, люди также могут подвергаться воздействию микотоксинов в окружающей среде из-за вдыхания или контакта с кожей.

Одним из самых распространенных, токсичных и изученных микотоксинов является афлатоксин. Это известный канцероген и может повлечь смерть при попадании в организм в больших количествах. Заражение афлатоксином чаще встречается в тёплых регионах и часто связано с условиями засухи.

Афлатоксин, как и многие другие микотоксины, очень термостойкий, поэтому он может выжить во время обработки пищи. Он может содержаться в обработанных продуктах, таких как арахисовое масло.

Что делать, если обнаружили плесень в продуктах

Если плесень появилась на мягкой пище, ее следует выбросить. Такие продукты имеют высокое содержание влаги, поэтому под их поверхностью легко может расти плесень, которую тяжело обнаружить. Вместе с ней могут развиваться бактерии.

Проще избавиться от плесени твердых продуктов, например твердого сыра. Просто отрежьте заплесневевшую часть. Как правило, в жесткую или плотную пищу нелегко проникает плесень.

Если пища полностью покрыта плесенью, ее следует выбросить. Также не стоит нюхать продукты с плесенью, поскольку это может вызвать проблемы с дыханием.