Что произойдет с организмом, если съесть продукты с плесенью

Наверняка с каждым случалась ситуация, когда вы у себя в холодильнике находили продукты с плесенью, которые еще имели более или менее товарный вид и некоторые из них вы даже рисковали съесть. Однако можно ли это делать и какими последствиями для здоровья это чревато?
Об этом пишет ресурс Нealth Line.
Некоторые виды плесени применяются в пищевой промышленности. Например, Penicillium используют в производстве многих видов сыра, включая голубой сыр, горгонзолу, бри и камамбер.
Штаммы, используемые для изготовления этих продуктов, безопасны для употребления, поскольку они не могут производить вредные микотоксины. Условия, в которых они обитают в сыре, не способствуют выработке этих организмов.
Другие безопасные плесени - это Aspergillus oryzae, которые используются для ферментации соевых бобов для изготовления соевого соуса. Они также используются для приготовления уксуса, а также ферментированных напитков, включая японский напиток саке.
Важно заметить, что даже несмотря на то, что некоторые виды плесени додают к определенным продуктам при производстве, плесень все равно может испортить некоторую еду.
Плесень может производить токсичные химические вещества, называемые микотоксинами. Они могут вызвать заболевание и даже смерть в зависимости от потребленного количества, продолжительности воздействия и возраста и состояния здоровья человека.
Острая токсичность включает желудочно-кишечные симптомы, такие как рвота и диарея, а также острое заболевание печени. Длительный низкий уровень микотоксинов может подавлять иммунную систему и даже вызвать рак.
Кроме употребления зараженной пищи, люди также могут подвергаться воздействию микотоксинов в окружающей среде из-за вдыхания или контакта с кожей.
Одним из самых распространенных, токсичных и изученных микотоксинов является афлатоксин. Это известный канцероген и может повлечь смерть при попадании в организм в больших количествах. Заражение афлатоксином чаще встречается в тёплых регионах и часто связано с условиями засухи.
Афлатоксин, как и многие другие микотоксины, очень термостойкий, поэтому он может выжить во время обработки пищи. Он может содержаться в обработанных продуктах, таких как арахисовое масло.
Если плесень появилась на мягкой пище, ее следует выбросить. Такие продукты имеют высокое содержание влаги, поэтому под их поверхностью легко может расти плесень, которую тяжело обнаружить. Вместе с ней могут развиваться бактерии.
Проще избавиться от плесени твердых продуктов, например твердого сыра. Просто отрежьте заплесневевшую часть. Как правило, в жесткую или плотную пищу нелегко проникает плесень.
Если пища полностью покрыта плесенью, ее следует выбросить. Также не стоит нюхать продукты с плесенью, поскольку это может вызвать проблемы с дыханием.
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