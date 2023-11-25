Что произойдет с организмом, если спать всего 5 часов в сутки: ответ вас сильно удивит

Доктор Эрик Берг объяснил, что произойдет с вашим организмом, если вы постоянно будете спать не больше 5 часов в сутки. Как оказалось, это приведет не только к тому, что вы забудете о бодрости.

Как сон влияет на здоровье и безопасно ли спать всего 5 часов в ночь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Почему нужно спать по 7-8 часов

По словам врача, советы экспертов, которые говорят о 7-8 часовом сне, действительно не лгут. Он отметил, что человек должен уделять сну достаточно времени, ведь это очень важно.

"Именно тогда наши тела восстанавливаются, именно тогда мы сжигаем больше жира, именно тогда наше тело больше детоксицируется, именно тогда наш мозг детоксицируется, и вот почему, когда вы не высыпаетесь, вы будете чувствовать усталость", - пояснил Берг.

Сон очень важен (фото: freepik.com)

Можно ли спать 5 часов в сутки

Врач отметил, что когда человек плохо спит , в его организме возникает симпатичная гиперактивность. Если вы будете мало спать, существует риск возникновения постоянного стресса. Но это еще не самое ужасное.

"Вы будете подвергаться риску сердечно-сосудистых проблем - риску инсульта, риску быть диабетиком, потому что кортизол и адреналин высвобождают сахар, который затем повышает инсулин. Несмотря на то, что вы не будете есть сахар, ваш уровень сахара будет выше", - пояснил врач .

Можно ли мало спать (фото: freepik.com)

Мало того, если вы планируете похудеть, но спите всего 5 часов в сутки, процесс потери веса будет очень медленным.