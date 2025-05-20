Їсти кисломолочний сир щодня - корисно чи небезпечно? Відповідь вас може здивувати

Користь для здоров'я

Високий вміст білка

Однією з найулюбленіших поживних властивостей сиру є його вміст білка. Оскільки в одній склянці містить майже 24 г білка, є причина, чому він став таким популярним.

Дослідження показують, що білок може не тільки допомогти зберегти м’язову масу, але й допомогти у втраті ваги та підтримці її.

Білок перетравлюється довше, тому ви довше будете відчувати ситість після їжі.

Дієтолог Елана Наткер сказала, що вегетаріанське джерело білка є звичайною частиною її раціону через його низькокалорійність та високий вміст білка.

"Особисто я їм сир майже щодня, тому що це чудове джерело білка. Я не їм багато м’яса, тому сир - це повноцінний білок, який містить невелику кількість жиру", - сказала вона.

Підтримує здоров'я кісток

Сир містить важливі поживні речовини, такі як кальцій і фосфор, які відіграють вирішальну роль у здоров'ї кісток.

За словами дієтолога Леслі Бонсі, завдяки вмісту білка, кальцію, фосфору та вітаміну B12, сир є чудовою їжею для м'язів, здоров'я кісток та відчуття ситості, що допомагає впоратися з голодом між основними прийомами їжі.

Кальцій не тільки є найпоширенішим мінералом в організмі, але й необхідний для забезпечення структури кісток і зубів. Фосфор також забезпечує підтримку здоров'я кісток і зубів, а також відіграє певну роль у виробленні енергії та хімічних процесах в організмі.

Метааналіз, що досліджував користь сиру для здоров'я, включаючи кисломолочний сир, виявив зниження ризику переломів у людей, які регулярно включали його до свого раціону.

Підтримка балансу цукру в крові

Білкова їжа перетравлюється довше, ніж прості вуглеводи, тому навіть якщо ви насолоджуєтеся сиром як окремою закускою, ви забезпечуєте своєму організму серйозні переваги для рівня цукру в крові.

Білок не тільки уповільнює швидкість спорожнення шлунка, але й активує інкретини - гормони, що вивільняються після їжі, що впливають на інсулін і допомагають регулювати рівень цукру в крові.

Покращує здоров'я кишечника

Дослідження показують, що пробіотики родини Lactobacillus, які містяться в молочних продуктах, особливо важливі для кишкового мікробіома. Ці корисні кишкові бактерії допомагають підтримувати кишковий бар'єр та підтримують імунну відповідь.

Чи можна їсти сир щодня

Насолоджуватись кисломолочним сиром можна щодня. Але звертайте увагу на розміри порцій. Деякі сорти можуть містити більше натрію та жиру, ніж інші.

До того ж такий сир - чудовий варіант для тих, хто хоче схуднути. Це може бути низькокалорійний продукт з високим вмістом білка, що сприяє зниженню ваги.

Варто поєднувати сир з іншими багатими на поживні речовини продуктами, такими як фрукти та овочі.