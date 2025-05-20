Есть творог каждый день - полезно или опасно? Ответ может удивить

Польза для здоровья

Высокое содержание белка

Одним из самых любимых питательных свойств сыра является его содержание белка. Поскольку в одном стакане содержит почти 24 г белка, есть причина, почему он стал таким популярным.

Исследования показывают, что белок может не только помочь сохранить мышечную массу, но и помочь в потере веса и поддержании его.

Белок переваривается дольше, поэтому вы дольше будете чувствовать сытость после еды.

Диетолог Элана Наткер сказала, что вегетарианский источник белка является обычной частью ее рациона из-за его низкокалорийности и высокого содержания белка.

"Лично я ем творог почти каждый день, потому что это отличный источник белка. Я не ем много мяса, поэтому сыр - это полноценный белок, который содержит небольшое количество жира", - сказала она.

Поддерживает здоровье костей

Сыр содержит важные питательные вещества, такие как кальций и фосфор, которые играют решающую роль в здоровье костей.

По словам диетолога Лесли Бонси, благодаря содержанию белка, кальция, фосфора и витамина B12, сыр является отличной пищей для мышц, здоровья костей и ощущения сытости, что помогает справиться с голодом между основными приемами пищи.

Кальций не только является самым распространенным минералом в организме, но и необходим для обеспечения структуры костей и зубов. Фосфор также обеспечивает поддержку здоровья костей и зубов, а также играет определенную роль в выработке энергии и химических процессах в организме.

Метаанализ, исследовавший пользу сыра для здоровья, включая творог, обнаружил снижение риска переломов у людей, которые регулярно включали его в свой рацион.

Поддержание баланса сахара в крови

Белковая пища переваривается дольше, чем простые углеводы, поэтому даже если вы наслаждаетесь сыром как отдельной закуской, вы обеспечиваете своему организму серьезные преимущества для уровня сахара в крови.

Белок не только замедляет скорость опорожнения желудка, но и активирует инкретины - гормоны, высвобождаемые после еды, влияющие на инсулин и помогающие регулировать уровень сахара в крови.

Улучшает здоровье кишечника

Исследования показывают, что пробиотики семейства Lactobacillus, которые содержатся в молочных продуктах, особенно важны для кишечного микробиома. Эти полезные кишечные бактерии помогают поддерживать кишечный барьер и поддерживают иммунный ответ.

Можно ли есть творог ежедневно

Наслаждаться творогом можно ежедневно, но обращайте внимание на размеры порций. Некоторые сорта могут содержать больше натрия и жира, чем другие.

К тому же такой сыр - отличный вариант для тех, кто хочет похудеть. Это может быть низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка, что способствует снижению веса.

Стоит сочетать творог с другими богатыми питательными веществами продуктами, такими как фрукты и овощи.