Що станеться з організмом, якщо щодня їсти горіхи

Горіхи збагачують організм антиоксидантами

Перекушуючи горіхами, ви надаєте своєму організму антиоксидантний заряд.

"Фактично, антиоксидантна здатність фісташок конкурує з популярними продуктами, що містять антиоксиданти, включаючи чорницю, гранати, вишні та червоне вино", - заявляє дієтолог Лорен Манакер.

Вона додає, що багата антиоксидантами їжа може допомогти захистити здорові клітини від пошкодження вільними радикалами в організмі.

Забезпечують поживними речовинами

Для багатьох людей додавання горіхів у щоденний раціон дозволить отримувати необхідну норму поживних речовин.

У дослідженні, опублікованому в Nutrients, вчені вивчили, що заміна м'яса на волоські горіхи покращила загальний профіль поживних речовин, включаючи збільшення споживання омега-3 жирних кислот, клітковини та кількох вітамінів і мінералів, зі значним зниженням холестерину та вітаміну B12.

Для позитивного ефекту достатньо замінити лише 15% споживання м’яса на волоські горіхи.

Покращують здоров’я мозку

Регулярне споживання горіхів покращує здоров’я мозку та може зменшити ризик зниження когнітивних функцій.

Горіхи корисні для здоров’я мозку, оскільки вони багаті основними поживними речовинами, такими як омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти та вітамін Е, які можуть допомогти захистити клітини мозку від окислювального стресу та запалення.

Горіхи є хорошим джерелом різних мінералів, таких як магній і цинк, які відіграють важливу роль у когнітивних функціях і пам’яті.

Всі горіхи мають різні рівні цих поживних речовин. Наприклад, волоські горіхи мають найвищу концентрацію омега-3 жирних кислот, тоді як мигдаль і бразильські горіхи містять найбільшу кількість вітаміну Е.

Горіхи покращують настрій

Дослідження показали, що одна порція горіхів на день помітно покращує стан при депресії.

Це можна пояснити тим, що амінокислотний профіль горіхів корисний для мозку, а також дуже важливими для здоров'я є омега-3 жирні кислоти, які є нейропротекторними.

Роблять страви ситнішими

Жменька горіхів, яку ви додасте до йогурту, не лише покращить смак, а й посилить ситість, збагативши їжу клітковиною, здоровими жирами та білками.

Насичення - це міра того, як довго ви залишаєтеся ситими після їжі, і на це впливають гормональні зміни та зміни цукру в крові після прийому їжі. Ключем до ситної їжі є клітковина, жир і білок. Незважаючи на невеликі розміри, горіхи мають величезну поживну цінність, оскільки містять усі три компоненти: жир, клітковину та білок.