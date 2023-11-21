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Что произойдет с организмом, если каждый день есть орехи

Какую пользу могут дать организму орехи (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

То, что орехи очень полезны - уже давно подтвержденный факт. Но какие именно преимущества они дают для здоровья и что произойдет с организмом, если их есть каждый день?

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию издания Eat This, Not That.

Орехи обогащают организм антиоксидантами

Перекусывая орехами, вы придаете своему организму антиоксидантный заряд.

"Фактически антиоксидантная способность фисташек конкурирует с популярными продуктами, содержащими антиоксиданты, включая чернику, гранаты, вишни и красное вино", - заявляет диетолог Лорен Манакер.

Она добавляет, что богатая антиоксидантами пища может помочь защитить здоровые клетки от повреждения свободными радикалами в организме.

Снабжают питательными веществами

Для многих людей добавление орехов в ежедневный рацион позволит получать необходимую норму питательных веществ.

В исследовании, опубликованном в Nutrients, ученые изучили, что замена мяса на грецкие орехи улучшила общий профиль питательных веществ, включая увеличение употребления омега-3 жирных кислот, клетчатки и нескольких витаминов и минералов, со значительным снижением холестерина и витамина B12.

Для положительного эффекта достаточно заменить только 15% употребляемого  мяса грецкими орехами.

Улучшают здоровье мозга

Регулярное употребление орехов улучшает здоровье мозга и может снизить риск снижения когнитивных функций.

Орехи полезны для здоровья мозга, поскольку они богаты основными питательными веществами, такими как жирные кислоты омега-3, антиоксиданты и витамин Е, которые могут помочь защитить клетки мозга от окислительного стресса и воспаления.

Орехи являются хорошим источником различных минералов, таких как магний и цинк, которые играют немаловажную роль в когнитивных функциях и памяти.

Все орехи имеют разные уровни этих питательных веществ. Например, грецкие орехи имеют самую высокую концентрацию омега-3 жирных кислот, тогда как миндаль и бразильские орехи содержат наибольшее количество витамина Е.

Орехи улучшают настроение

Исследования показали, что одна порция орехов в день заметно улучшает состояние при депрессии.

Это можно объяснить тем, что аминокислотный профиль орехов полезен для мозга, а также очень важными для здоровья являются омега-3 жирные кислоты, которые есть нейропротекторами.

Делают блюда сытнее

Горстка орехов, которую вы добавите к йогурту, не только улучшит вкус, но и усилит сытость, обогатив пищу клетчаткой, здоровыми жирами и белками.

Насыщение - это мера того, как долго вы остаетесь сытым после еды, и на это влияют гормональные изменения и изменения сахара в крови после приема пищи. Ключом к сытной пище является клетчатка, жир и белок. Несмотря на небольшие размеры, орехи обладают огромной питательной ценностью, поскольку содержат все три компонента: жир, клетчатку и белок.

 

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