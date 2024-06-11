Що станеться з організмом, якщо кожного дня їсти багато полуниці

Що буде, якщо кожного дня їсти полуницю

За словами експерта, якщо 14 днів поспіль їсти полуницю на десерт, ось як зміниться організм:

зменшаться прояви менопаузи

високий вміст елагової кислоти (легкий природній фітоестроген) - при здоровому мікробіому перетворюється в уролитин А (діятиме як антиоксидант)

забезпечиться повноцінний кровообіг та покращиться стан судин (якщо проблеми з холестеринами)

зменшить негативний вплив ультрафіолету на шкіру

через вміст фізетину підтримаються функції мозку

Кому не можна їсти полуницю

Нутриціолог розповіла, що полуницю можна їсти не всім. Все тому, що вона може впливати дуже негативно на стан здоров’я та викликати алергічні реакції та інші симптоми.

Попри всю користь, є люди, яким категорично не можна їсти полуницю:

люди, які страждають на діабет, подразнення кишківника, коліт. Полуниця може значно погіршити ваш стан

якщо у вас є діарея чи болі в шлунку - через вміст органічних кислот не рекомендується їсти полуницю

пацієнти з нирковим літіазом (камені в нирках) чи нирковою недостатністю. В полуниці міститься оксалат натрію і саме з цієї речовини складаються камені в нирках

алергія - саліцилати, які присутні в полуниці, можуть викликати кропив'янку. У людей з алергією на полуницю вживання ягід викликає свербіж, висипання, набряк, нудоту, блювоту та інші симптоми

Як правильно вживати полуницю

Найкраще вживати полуницю свіжою, щоб зберегти всі її корисні властивості. Її можна їсти просто так, додавати до салатів, десертів, смузі, йогуртів.

Сушена полуниця - це концентроване джерело вітамінів і мінералів. Її можна додавати до чаю, мюслі, граноли.

Полуниця може принести багато користі для вашого здоров’я. Проте, важливо пам’ятати про протипоказання та вживати полуницю з обережністю.

Додамо, чим яскравіша полуниця, тим більше в ній вітамінів, наприклад, в насичених червоних ягодах багато вітаміну С. Якщо колір ягоди темний, то в ній міститься багато пігменту антоціану - він бореться зі старінням організму і має протизапальний ефект.

Аромат хорошої ягоди відчувається на відстані - у натуральної полуниці стійкий і приємний запах.