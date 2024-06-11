Що станеться з організмом, якщо кожного дня їсти багато полуниці

На поличках магазинів вже з'явилася свіжа полуниця і усі активно її куштують. Вона містить багато корисних вітамінів і якщо кожного дня її їсти, то може значно покращитись здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Оксани Шатрової.
За словами експерта, якщо 14 днів поспіль їсти полуницю на десерт, ось як зміниться організм:
Нутриціолог розповіла, що полуницю можна їсти не всім. Все тому, що вона може впливати дуже негативно на стан здоров’я та викликати алергічні реакції та інші симптоми.
Попри всю користь, є люди, яким категорично не можна їсти полуницю:
Найкраще вживати полуницю свіжою, щоб зберегти всі її корисні властивості. Її можна їсти просто так, додавати до салатів, десертів, смузі, йогуртів.
Сушена полуниця - це концентроване джерело вітамінів і мінералів. Її можна додавати до чаю, мюслі, граноли.
Полуниця може принести багато користі для вашого здоров’я. Проте, важливо пам’ятати про протипоказання та вживати полуницю з обережністю.
Додамо, чим яскравіша полуниця, тим більше в ній вітамінів, наприклад, в насичених червоних ягодах багато вітаміну С. Якщо колір ягоди темний, то в ній міститься багато пігменту антоціану - він бореться зі старінням організму і має протизапальний ефект.
Аромат хорошої ягоди відчувається на відстані - у натуральної полуниці стійкий і приємний запах.
Раніше ми повідомляли, чим підживити полуницю, щоб отримати великий урожай.
Також лікар називав захворювання, яке можна підчепити від немитої полуниці.