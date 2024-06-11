Что произойдет с организмом, если каждый день есть много клубники

Что будет, если каждый день есть клубнику

По словам эксперта, если 14 дней подряд есть клубнику на десерт, вот как изменится организм:

уменьшатся проявления менопаузы

высокое содержание элаговой кислоты (легкий природный фитоэстроген) - при здоровом микробиоме превращается в уролитин А (будет действовать как антиоксидант)

обеспечится полноценное кровообращение и улучшится состояние сосудов (если проблемы с холестеринами)

уменьшит негативное влияние ультрафиолета на кожу

через содержание физетина поддержатся функции мозга

Кому нельзя есть клубнику

Нутрициолог рассказала, что клубнику можно есть не всем. Все потому, что она может оказывать очень негативное влияние на состояние здоровья и вызывать аллергические реакции и другие симптомы.

При всей пользе есть люди, которым категорически нельзя есть клубнику:

люди, страдающие диабетом, раздражение кишечника, колит. Клубника может значительно ухудшить ваше состояние

если у вас есть диарея или боли в желудке - из-за содержания органических кислот не рекомендуется есть клубнику

пациенты с почечным литиазом (камни в почках) или почечной недостаточностью. В клубнике содержится оксалат натрия и именно из этого вещества состоят камни в почках

аллергия - салицилаты, присутствующие в клубнике, могут вызвать крапивницу. У людей с аллергией на клубнику употребление ягод вызывает зуд, сыпь, отек, тошноту, рвоту и другие симптомы

Как правильно употреблять клубнику

Лучше всего употреблять клубнику свежей, чтобы сохранить все ее полезные свойства. Ее можно есть просто так, добавлять в салаты, десерты, смузи, йогурты.

Сушеная клубника - это концентрированный источник витаминов и минералов. Ее можно добавлять в чай, мюсли, гранолы.

Клубника может принести много пользы для вашего здоровья. Однако важно помнить о противопоказаниях и употреблять клубнику с осторожностью.

Добавим, чем ярче клубника, тем больше в ней витаминов, например, в насыщенных красных ягодах много витамина С. Если цвет ягоды темный, то в ней содержится много антоциана пигмента - он борется со старением организма и имеет противовоспалительный эффект.

Аромат хорошей ягоды ощущается на расстоянии - у натуральной клубники стойкий и приятный запах.