Что произойдет с организмом, если каждый день есть много клубники

На полках магазинов уже появилась свежая клубника и все активно ее пробуют. Она содержит много полезных витаминов и если каждый день ее есть, то может значительно улучшиться здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Оксаны Шатровой.
По словам эксперта, если 14 дней подряд есть клубнику на десерт, вот как изменится организм:
Нутрициолог рассказала, что клубнику можно есть не всем. Все потому, что она может оказывать очень негативное влияние на состояние здоровья и вызывать аллергические реакции и другие симптомы.
При всей пользе есть люди, которым категорически нельзя есть клубнику:
Лучше всего употреблять клубнику свежей, чтобы сохранить все ее полезные свойства. Ее можно есть просто так, добавлять в салаты, десерты, смузи, йогурты.
Сушеная клубника - это концентрированный источник витаминов и минералов. Ее можно добавлять в чай, мюсли, гранолы.
Клубника может принести много пользы для вашего здоровья. Однако важно помнить о противопоказаниях и употреблять клубнику с осторожностью.
Добавим, чем ярче клубника, тем больше в ней витаминов, например, в насыщенных красных ягодах много витамина С. Если цвет ягоды темный, то в ней содержится много антоциана пигмента - он борется со старением организма и имеет противовоспалительный эффект.
Аромат хорошей ягоды ощущается на расстоянии - у натуральной клубники стойкий и приятный запах.
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