Що станеться з організмом, якщо кожного дня їсти фаст-фуд

Чи можна часто їсти

Фаст-фуд містить багато натрію та цукру. Дієтолог Рейчел Гаргано розповіла, що під час подорожей така їжа зручна та не дорого коштує. Однак, деякі люди дуже часто почали їсти фаст-фуд.

У закладах швидкого харчування досить часто для приготування їжі багаторазово використовують олію, через що рівень канцерогенних речовин у таких стравах в 100 разів вищий.

Зокрема, така їжа не принесе великої шкоди, якщо вживати помірно і поєднувати з збалансованим раціоном, багатим на овочі та фрукти. Велика проблема в тому, що фаст-фуд навмисно роблять надзвичайно смачним й запашним за допомогою великої кількості олії, цукру та ароматизаторів. Тому через це його хочеться їсти знову і знову.

Що станеться з організмом

Важливо знати, якщо їсти фаст-фуд щодня, то погіршиться стан серця. Якщо їсти по гамбургеру раз на тиждень, то це вже значно підвищить ризик серцево-судинних захворювань.

До того ж їжа з ресторанів швидкого харчування може призвести до виникнення діабету 2-го типу.

Постраждає також від частого вживання жирної їжі й кишківник. Все тому, що у такій їжі немає клітковини.

Дієтолог зазначила, що клітковина важлива для підтримки розвитку корисних бактерій і навіть може допомогти запобігти росту поганих бактерій.

"Якщо ви не любитель регулярно готувати овочі, тоді обирайте фаст-фуд, який включає овочі", - каже фахівець.

Людям, які страждають на виразку і гастрит шлунка, також варто взагалі відмовитися від вживання такої їжі. Вона дуже важка і провокує запальний процес, а також загострення хронічних недуг.

Високий вміст солі в подібних продуктах часто стає причиною хвороби нирок, сечового міхура. Саме тому дітей годувати фаст-фудом не варто.