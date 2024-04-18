Що станеться з людиною, якщо вона питиме молоко щодня

Молоко не просто так називають дуже корисним. Однак не всі знають, що буде, якщо пити його щодня, і чи взагалі можна це робити.
Чим корисне молоко, кому його не варто пити, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Parade, Вікіпедія.
Представник Академії харчування та дієтології Рахаф Аль Бочі розповіла, що молоко містить у собі чимало поживних речовин. Воно багате на кальцій, магній, калій, вітамін D та багато інших важливих для здоров'я людини компонентів.
"Молоко дуже багате на поживні речовини, і його можна вживати щодня в рамках плану здорового харчування", - вважає експерт.
І якщо ви питимете молоко щодня (якщо у вас точно немає жодних протипоказань), користь і позитивний вплив можна буде помітити вже скоро. Йдеться про такі зміни:
У 100 г коров'ячого молока з жирністю в 2% містяться 122 калорії. Також у ньому 8,2 г білка, 2,7 г насиченого жиру, 12 г вуглеводів.
Звичайно, козяче або рослинне молоко відрізняється від коров'ячого. Також існує знежирений варіант цього продукту, та навпаки - жирний.
Перед тим, як додавати до свого раціону якийсь продукт, завжди потрібно порадитися зі своїм лікарем. Загалом молоко не радять пити людям у яких:
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які продукти покращують сон.
Крім цього, нещодавно стало відомо, що рослинне м'ясо не таке корисне, як передбачалося.