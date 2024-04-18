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Що станеться з людиною, якщо вона питиме молоко щодня

Чим корисне молоко (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Молоко не просто так називають дуже корисним. Однак не всі знають, що буде, якщо пити його щодня, і чи взагалі можна це робити.

Чим корисне молоко, кому його не варто пити, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Parade, Вікіпедія.

У чому користь молока

Представник Академії харчування та дієтології Рахаф Аль Бочі розповіла, що молоко містить у собі чимало поживних речовин. Воно багате на кальцій, магній, калій, вітамін D та багато інших важливих для здоров'я людини компонентів.

"Молоко дуже багате на поживні речовини, і його можна вживати щодня в рамках плану здорового харчування", - вважає експерт.

І якщо ви питимете молоко щодня (якщо у вас точно немає жодних протипоказань), користь і позитивний вплив можна буде помітити вже скоро. Йдеться про такі зміни:

  • ваші кістки стануть міцнішими
  • вам буде легше тримати фігуру в тонусі і не товстіти
  • серце почне краще працювати
  • ризик розвитку деменції знизиться
  • імунітет стане сильним
  • настрій буде добрим.

Що буде, якщо пити молоко щодня (ілюстрація: pixabay.com)

Скільки калорій у молоці

У 100 г коров'ячого молока з жирністю в 2% містяться 122 калорії. Також у ньому 8,2 г білка, 2,7 г насиченого жиру, 12 г вуглеводів.

Звичайно, козяче або рослинне молоко відрізняється від коров'ячого. Також існує знежирений варіант цього продукту, та навпаки - жирний.

Кому не можна пити молоко

Перед тим, як додавати до свого раціону якийсь продукт, завжди потрібно порадитися зі своїм лікарем. Загалом молоко не радять пити людям у яких:

  • непереносимість лактози
  • алергія на молочний білок
  • сечокам'яна хвороба та нефропатія
  • ожиріння та проблеми з обміном речовин
  • жовчнокам'яна хвороба.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які продукти покращують сон.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що рослинне м'ясо не таке корисне, як передбачалося.

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