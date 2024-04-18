RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что произойдет с человеком, если он будет пить молоко каждый день

Чем полезно молоко (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Молоко не просто так называют очень полезным. Однако не все знают, что будет, если пить его каждый день, и можно ли вообще это делать.

Чем полезно молоко, кому его не стоит пить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Во время написания материала были использованы источники: Parade, Википедия.

В чем польза молока

Представитель Академии питания и диетологии Рахаф Аль Бочи рассказала, что молоко содержит в себе немало питательных веществ. Оно богато кальцием, магнием, калием, витамином D и многими другими важными для здоровья человека компонентами. 

"Молоко очень богато питательными веществами, и его можно употреблять ежедневно в рамках плана здорового питания", - считает эксперт. 

И если вы будете пить молоко каждый день (если у вас точно нет никаких противопоказаний), пользу и положительное влияние можно будет заметить уже скоро. Речь идет о таких переменах:

  • ваши кости станут крепче 
  • вам будет легче держать фигуру в тонусе и не поправляться
  • сердце начнет лучше работать
  • риск развития деменции снизится
  • иммунитет станет сильным
  • настроение будет хорошим.

Что будет, если пить молоко каждый день (иллюстрация: pixabay.com)

Сколько калорий в молоке

В 100 граммах коровьего молока с жирностью в 2% содержатся 122 калории. Также в нем 8,2 граммов белка, 2,7 граммов насыщенного жира, 12 граммов углеводов. 

Конечно, козье или растительное молоко отличается от коровьего. Также существует обезжиренный вариант этого продукта, и даже наоборот - жирный. 

Кому нельзя пить молоко

Перед тем, как добавлять в свой рацион какой-то продукт, всегда нужно посоветоваться со своим врачом. В целом молоко не советуют пить людям у которых:

  • непереносимость лактозы
  • аллергия на молочный белок
  • мочекаменная болезнь и нефропатия
  • ожирение и проблемы с обменом веществ
  • желчнокаменная болезнь.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие продукты улучшают сон.

Кроме этого, недавно стало известно, что растительное мясо не так полезно, как предполагалось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание