Рослинне м'ясо не таке корисне, як гадалося: вчені зробили цікаву заяву

Рослинні аналоги м'яса набувають все більшої популярності, вважається, що така альтернатива продукту тваринного походження позитивно впливає на кардіометаболічне здоров'я. Однак вплив рослинних замінників на здоров'я вивчався недостатньо, особливо при вживанні продукту людьми з ризиком діабету. Проте нещодавні дослідження вчених з Сінгапуру показали, як впливає тривале вживання рослинного м'яса, в порівнянні з тваринним, на організм людини.

Про вплив рослинного м'яса на здоров'я розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ScienceDirect .

Мета дослідження

В дослідженні, метою якого було оцінити вплив тваринного м'яса і його рослинної альтернативи, брали участь 89 учасників віком від 30 до 70 років, які мали підвищений рівень цукру в крові - але не були вегетаріанцями або веганами до цього.

До того ж в анамнезі учасників не мало бути жодних хронічних захворювань, а також таких звичок як паління, вживання алкоголю чи психоактивних речовин.

Припускалося, що рослинне харчування позитивно впливає на кардіометаболічне здоров'я та знижує ризик неінфекційних захворювань, завдяки біологічно активним компонентам, наприклад, вітамінам, харчовим волокнам, каротиноїдам тощо.

Крім того, щоб мінімізувати вплив інших чинників на результат дослідження, експеримент мав суворо регламентовані умови, коли надання та споживання їжі відбувалося в певний час.

До того ж для досліду обирали популярні і доступні варіанти рослинного м'яса, які безпосередньо вживалися населенням.

Як проходив експеримент

Для експерименту, який тривав 8 тижнів, учасників розділили на дві групи - з 44 і 45 осіб. Перша група, з якої дослідження пройшло 40 людей, мала замінити м'ясо рослинною альтернативою, а інші учасники, з яких пройшли дослідження до кінця - 42, продовжили вживати тваринне зберігаючи, зберігаючи споживання інших компонентів раціону.

Метод зміни дієти був гнучким - учасники на свій розсуд обирали їжу з широкого спектра продуктів тваринного і рослинного походження, як і приправи до страви чи спосіб приготування.

Крім цього, на період випробування учасникам рекомендували звести до мінімуму споживання інших продуктів, багатих на білок, окрім наданих продуктів. Також учасники були проінструктовані про те, як правильно заповнювати 3-денні харчові журнали, записи яких аналізували 4 рази за дослідження.

Для оцінки зміни кардіометаболічних показників, дослідники проводили вимірювання рівня холестерину ЛПНЩ, тригліцеридів, загального холестерину, глюкози, фруктозаміну, інсуліну і С-реактивного протеїну, включно з вимірюванням артеріального тиску і аналізуючи склад крові.

Результати дослідження і висновки вчених

Результати цих аналізів, проведених до, під час та після експерименту, не показали переваг рослинних альтернатив м'ясу для кардіометаболічного здоров'я порівняно з тваринним м'ясом.

Зокрема, не було виявлено значного впливу на ліпідно-ліпопротеїновий профіль; однак обидва режими харчування були пов'язані з нижчим рівнем фруктозаміну та вищим рівнем HOMA-β.

Втім, значних відмінностей між результатами аналізів "м'ясної" та "рослинної" групи не було виявлено. Крім цього, рівень холестерину в раціоні знизився в обох групах.

Також за результатами дослідження виявилося, що артеріальний тиск і рівень глюкози краще в групі, яка споживала продукти тваринного походження, а не рослинне м’ясо.

Порівнюючи результати "рослинної" групи з результатами групи, яка вживала м'ясо, вчені виявили і значні відмінності в рівнях макро- і мікронутрієнтів.

В аналізах "м'ясної" групи спостерігався вищий вміст харчового білка, а учасники з "рослинної" мали вищий вміст натрію в організмі. Вміст калію та кальцію також виявився вищим у деяких людей з "рослинної" групи.

Вчені припускають, що такі результати можуть бути зумовлені меншим споживанням вуглеводів і більшим споживанням білка при вживанні тваринного м'яса порівняно з рослинними альтернативами, крім цього, попередні дослідження показали гірше всмоктування і перетравлення білків з продуктів рослинного, а не тваринного походження, що може додатково вплинути на гормональний баланс.

Отже, попри появу рослинного м'яса як джерела альтернативної білкової їжі, результати дослідження не підтверджують переваг такої рослинної альтернативи для кардіометаболічного здоров'я порівняно з дієтою, що включає м'ясо тваринного походження.

Зокрема, включення рослинного м'яса до раціону впливає на рівень поживних речовин в організмі і може потенційно ускладнювати контроль глікемії.