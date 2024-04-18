Что произойдет с человеком, если он будет пить молоко каждый день
Молоко не просто так называют очень полезным. Однако не все знают, что будет, если пить его каждый день, и можно ли вообще это делать.
Чем полезно молоко, кому его не стоит пить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Во время написания материала были использованы источники: Parade, Википедия.
В чем польза молока
Представитель Академии питания и диетологии Рахаф Аль Бочи рассказала, что молоко содержит в себе немало питательных веществ. Оно богато кальцием, магнием, калием, витамином D и многими другими важными для здоровья человека компонентами.
"Молоко очень богато питательными веществами, и его можно употреблять ежедневно в рамках плана здорового питания", - считает эксперт.
И если вы будете пить молоко каждый день (если у вас точно нет никаких противопоказаний), пользу и положительное влияние можно будет заметить уже скоро. Речь идет о таких переменах:
- ваши кости станут крепче
- вам будет легче держать фигуру в тонусе и не поправляться
- сердце начнет лучше работать
- риск развития деменции снизится
- иммунитет станет сильным
- настроение будет хорошим.
Что будет, если пить молоко каждый день (иллюстрация: pixabay.com)
Сколько калорий в молоке
В 100 граммах коровьего молока с жирностью в 2% содержатся 122 калории. Также в нем 8,2 граммов белка, 2,7 граммов насыщенного жира, 12 граммов углеводов.
Конечно, козье или растительное молоко отличается от коровьего. Также существует обезжиренный вариант этого продукта, и даже наоборот - жирный.
Кому нельзя пить молоко
Перед тем, как добавлять в свой рацион какой-то продукт, всегда нужно посоветоваться со своим врачом. В целом молоко не советуют пить людям у которых:
- непереносимость лактозы
- аллергия на молочный белок
- мочекаменная болезнь и нефропатия
- ожирение и проблемы с обменом веществ
- желчнокаменная болезнь.
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