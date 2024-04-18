Что произойдет с человеком, если он будет пить молоко каждый день

Молоко не просто так называют очень полезным. Однако не все знают, что будет, если пить его каждый день, и можно ли вообще это делать.

Во время написания материала были использованы источники: Parade, Википедия.

Чем полезно молоко, кому его не стоит пить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В чем польза молока

Представитель Академии питания и диетологии Рахаф Аль Бочи рассказала, что молоко содержит в себе немало питательных веществ. Оно богато кальцием, магнием, калием, витамином D и многими другими важными для здоровья человека компонентами.

"Молоко очень богато питательными веществами, и его можно употреблять ежедневно в рамках плана здорового питания", - считает эксперт.

И если вы будете пить молоко каждый день (если у вас точно нет никаких противопоказаний), пользу и положительное влияние можно будет заметить уже скоро. Речь идет о таких переменах:

ваши кости станут крепче

вам будет легче держать фигуру в тонусе и не поправляться

сердце начнет лучше работать

риск развития деменции снизится

иммунитет станет сильным

настроение будет хорошим.

Что будет, если пить молоко каждый день (иллюстрация: pixabay.com)

Сколько калорий в молоке

В 100 граммах коровьего молока с жирностью в 2% содержатся 122 калории. Также в нем 8,2 граммов белка, 2,7 граммов насыщенного жира, 12 граммов углеводов.

Конечно, козье или растительное молоко отличается от коровьего. Также существует обезжиренный вариант этого продукта, и даже наоборот - жирный.

Кому нельзя пить молоко

Перед тем, как добавлять в свой рацион какой-то продукт, всегда нужно посоветоваться со своим врачом. В целом молоко не советуют пить людям у которых: