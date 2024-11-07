Що стало з Владом Дарвіном - зіркою "Фабрики зірок", який хотів працювати в Міністерстві закордонних справ

Дитинство та музична кар'єра

Музикою майбутня зірка почав займатися з дитинства, адже відвідував музичну школу. Він навчився грати на піаніно, виступав на шкільних концертах, районних святах і конкурсах молодих виконавців. У юності кар'єру співака сприймав не як роботу, а як хобі.

Після закінчення Інституту міжнародних відносин при КНУ імені Шевченка Влад став фахівцем у сфері міжнародної інформації та готувався до кар'єри в Міністерстві закордонних справ.

Проте доля склалася інакше. Влітку 2008 року Влад познайомився зі співачкою Наталією Могилевською, і деякі з написаних ним пісень увійшли до її репертуару. Свою музичну кар'єру він розпочав того ж року, взявши участь у шоу "Фабрика зірок", де і з'явився його сценічний песвдонім Влад Дарвін.

Після закінчення програми він почав працювати над новим альбомом Могилевської. Восени наступного року Влад став фронтменом гурту "Дарвін". 12 жовтня 2009 року відбулася презентація першої концертної програми "Музика стихії" в Київському дельфінарії. У 2010 році співак презентував свій перший альбом "Шлях відкритий" та провів концертний тур містами України.

Влад Дарвін сьогодні (фото: instagram.com/darwinvlad)

Співпраця з Alyosha та інші проєкти

У 2011 році артист заспівав спільну пісню з виконавицею Alyosha (справжнє ім'я - Олена Тополя). Пісня "Ти найкраща" здобула популярність серед слухачів і перемогла в кількох музичних номінаціях на премії YUNA. У 2019 році Alyosha і Дарвін випустили спільний альбом "Золота середина".

У 2020 році Влад створив власне шоу інтерв'ю на YouTube. В програмі він спілкувався з успішними професіоналами з різних сфер, які ділилися своїм багаторічним досвідом роботи.

Життя під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабної російської агресії проти України Дарвін не відмовився від творчої діяльності. Він продовжує будувати кар'єру співака і композитора, а також бере участь у благодійних проєктах.

Музикант активно підтримує ЗСУ і дітей, постраждалих від війни, зокрема завдяки фольк-семплам DJ for Ukraine. Виконавець також виступає для захисників у шпиталях.

Дарвін продовжує займатися концертною благодійною діяльністю (фото: instagram.com/darwinvlad)

Особисте життя та соціальні мережі

За сторінкою Влада в Instagram стежать майже 25 тисяч користувачів. У блозі він ділиться своїми кар'єрними досягненнями, фрагментами з благодійних виступів, а також теплими особистими фотографіями.

Дарвін, які відомо, одружений із Христиною Марті, і у травні 2021 року у пари народився син Рональд.

"Батьківство наблизило мене до моєї суті, здмухнуло з мене багато зайвого, додало мені впевненості. Звісно, воно мене зробило терплячішим і турботливішим. Одним словом - кращим", - коментував зірка своє батьківство.

У соцмережах артист активно висвітлює своє життя (фото: instagram.com/darwinvlad)