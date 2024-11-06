Зірка "Жіночого кварталу" розповіла про перші серйозні стосунки в 31 рік: як виглядає її обранець

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю Маші Єфросиніній в рамках проекту "Екзамен. Нова реальність".

Дівчина відверто розповіла, що для неї це перший досвід серйозних стосунків, коли вона почала жити разом із молодим чоловіком.

"Так, у мене є кохання зараз - Руслан. Він - сценарист. Це мої перші серйозні стосунки. Для мене все поки трошки незрозуміло до кінця. Ці стосунки - це наслідок мого важкого вибору і більше нічого сказати не хочу. Але це, напевно, єдиний мій глобальний вибір себе і зробити добре собі, який був, попри всі обставини. Тільки зараз починає все стабілізуватися", - відверто розповіла Оруджова.

Акторка також зазначила, що вони живуть разом із січня, і вона вперше відчула, що про неї можуть дбати.

"Він людина, яка підтримує мене у всьому, якщо я навіть не мала рацію. Дбає про мене, поважає мої "загони". І він мій ведмедик. Живемо разом із січня. Це вперше так. І це не так просто входити у відносини 31 рік. І все не так сталося, як я уявляла, але мені подобається", - розповіла актриса.

Також вона показала спільне фото із коханим.

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Крім того, Руслан допоміг їй побороти комплекси, про які вона також розповіла Єфросиніній в інтерв'ю. Зазначимо, що дівчина страждала розладом харчової поведінки, а також періодично худнула, щоб привести себе у форму.

"Був момент, коли деякі частини тіла чіпати було не можна. Мій живіт завжди не можна було чіпати. Пів року взагалі не підходити до мого живота. Я не говорила цього, але завжди перекладала руку. Я не любила цього. Для мене це тригерний момент. А потім він став цілувати і обіймати живіт, говорячи, що любить його і йому приємно чіпати його. Мені це приносить впевненість і абсолютний комфорт. Немає жодного засудження. Він показує мені, що він мене приймає", - відверто розповіла Оруджова.

Хто така Анастасія Оруджова

Оруджова - українська актриса, гумористка, авторка. Учасниця телепроектів "Жіночий квартал", "Ліга сміху", "Ігри приколів".

Народилася 1992 року в Запоріжжі. Вперше зіграла на сцені у 8-му класі, їй дісталася роль бабусі у "Червоній шапочці".

Знялася у кількох українських фільмах.

У 2021 році брала участь у "Танцях із зірками".

На репетиції першого номера Настя порвала зв'язки колінного суглоба. Лікарі заборонили їй танцювати, але все ж таки вона не послухалася їх і виконала джайв разом із Денисом Самсоном.

Після цього їй зробили термінову операцію на коліні. Травма виявилася гіршою, ніж передбачалося раніше. На реабілітацію пішло понад 8 місяців.

Після цього Анастасію на "Танцях із зірками" замінила її колега та подруга Олександра Машлятіна.

Анастасія Оруджова (фото: instagram.com/orudjova_nastya)