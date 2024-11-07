Что стало с Владом Дарвином - звездой "Фабрики звезд", который хотел работать в Министерстве иностранных дел

Детство и музыкальная карьера

Музыкой будущая звезда начал заниматься с детства, ведь посещал музыкальную школу. Он научился играть на пианино, выступал на школьных концертах, районных праздниках и конкурсах молодых исполнителей. В юности карьеру певца воспринимал не как работу, а как хобби.

После окончания Института международных отношений при КНУ имени Шевченко, Влад стал специалистом в сфере международной информации и готовился к карьере в Министерстве иностранных дел.

Однако судьба сложилась по-другому. Летом 2008 года Влад познакомился с певицей Наталией Могилевской, и некоторые из написанных им песен вошли в ее репертуар. Свою музыкальную карьеру он начал в том же году, приняв участие в шоу "Фабрика звезд", где и появился его сценический песвдоним Влад Дарвин.

После окончания программы он начал работу над новым альбомом Могилевской. Осенью следующего года Влад стал фронтменом группы "Дарвин". 12 октября 2009 состоялась презентация первой концертной программы "Музыка стихии" в Киевском дельфинарии. В 2010 году певец представил свой первый альбом "Шлях відкритий" и провел концертный тур по городам Украины.

Влад Дарвин сегодня (фото: instagram.com/darwinvlad)

Сотрудничество с Alyosha и другие проекты

В 2011 году артист спел совместную песню с исполнительницей Alyosha (настоящее имя - Елена Тополя). Песня "Ти найкраща" завоевала популярность среди слушателей и победила в нескольких музыкальных номинациях на премии YUNA. В 2019 году Alyosha и Дарвин выпустили общий альбом "Золота середина".

В 2020 году Влад создал собственное шоу-интервью на YouTube. Там он общался с успешными профессионалами из разных сфер, которые делились своим многолетним опытом работы.

Жизнь во время полномасштабной войны

После начала полномасштабной российской агрессии против Украины Дарвин не отказался от творческой деятельности. Он продолжает строить карьеру певца и композитора, а также участвует в благотворительных проектах.

Музыкант активно поддерживает ВСУ и детей, пострадавших от войны, в частности, благодаря фольк-семплам DJ for Ukraine. Исполнитель также выступает для защитников в больницах.

Дарвин продолжает заниматься концертной благотворительной деятельностью (фото: instagram.com/darwinvlad)

Личная жизнь и социальные сети

За страницей Влада в Instagram следят почти 25 тысяч пользователей. В блоге он делится своими карьерными достижениями, фрагментами из благотворительных выступлений, а также теплыми личными фотографиями.

Дарвин, который известно, женат на Кристине Марти, и в мае 2021 года у пары родился сын Рональд.

"Родительство приблизило меня к моей сути, сдуло с меня много лишнего, придало мне уверенности. Конечно, оно меня сделало более терпеливым и заботливым. Одним словом - лучше", - комментировал звезда свое отцовство.

В соцсетях артист активно освещает свою жизнь (фото: instagram.com/darwinvlad)