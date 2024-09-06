Що стало з Олегом Кензовим - зіркою "Х-фактора", який забув про війну в Україні

Початок кар’єри

Співак здобув популярність після участі у шоу "Х-фактор", де пройшов відбірковий тур та запам'ятався глядачам. Після цього розпочався активний розвиток його музичної кар'єри, й він став випускати низку російськомовних хітів.

Також, окрім музики, займався й іншою діяльністю, зокрема був ведучим розважальних шоу на українських телеканалах та брав участь у різноманітних програмах.

Співак наразі мешкає за кордоном (Фото: instagram.com/okenzov_official)

Війна в Україні

У 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення в нашу країну, Кензов нібито продемонстрував проукраїнську позицію: почав займатися волонтерством, випустив кілька пісень українською, а також висвітлював російську агресію у своєму блозі.

Проте вже з часом його позиція змінилася геть в іншу сторону, і наразі, як можна побачити, співак повернувся до написання російськомовних треків.

Олег активно веде соцмережі, де публікує кадри з різних країн, поміж яких Грузія, Ізраїль, Франція, Прага, Стамбул та інші.

Артист показує у блозі кадри безтурботного життя (Фото: instagram.com/okenzov_official)

У коментарях у минулому юзери цікавилися, як чоловікові вдалося перетнути кордон України. На що той заявляв, що нібито виїхав з ціллю концертної діяльності.

Сьогодні Кензов і далі випускає свої пісні, і більшість із них – російською. Також він не соромиться демонструвати безтурботне життя: танці на яхті чи інші подібні моменти, за які його часто критикують у мережі.

Не так давно, у травні цього року, виконавець опинився в центрі скандалу через виступ на російському фестивалі Jarmarka, що проходив у німецькому місті Бад-Зальцуфлен. Там 18 та 19 травня був відповідний захід, який влаштували громадяни країни-агресорки.

На сайті організаторів йшлося про те, що подія спрямована на "підтримування культурних зв'язків" між російськими емігрантами в Німеччині з їхньою "історичною батьківщиною". Також ще одна мета Jarmarka - інформувати дітей та молодь у Німеччині про "національні традиції та культуру РФ".

На фестивалі протягом двох днів виступили низка артистів, у числі яких і Олег. Афіша з його фото з'являлася у соцмережах заходу.

А у день проведення концерту сам співак викладав stories з відміткою події.

Кадр, який публікував Олег (скриншот)

Пізніше з іменем українця був пов'язаний ще один скандал: у мережі говорили про його виступ на одній сцені з росіянами, які підтримують кровопролитну російську агресію проти України. Захід під характеристикою "russian edition" пройшов у червні в німецькому місті Білефельд.

Серед інших виконавців також там був присутній одесит Джиган, який не лише мовчить про війну в рідній країні, а і вже навіть встиг отримати російський паспорт та навіть на так званих "виборах" в країні-агресорці агітував голосувати за кремлівського диктатора.

Один із заходів, де виступав Кензов, і це на одній сцені з росіянами (скриншот)

Особисте життя

Що стосується особистого життя Кензова, то у 2012 році він одружився з Анастасією Полубесовою. Наступного року у пари народилася донька Евеліна. У 2014 вони розлучилися.

У 2015 Олег взяв шлюб з жінкою на ім'я Наталія, яка відома в Україні як DJ Madonna. Через кілька років вони також оголосили про розрив.

Наразі у своєму блозі співак публікує кадри з новою обраницею.